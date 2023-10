Tháng 10 có những ngày đặc biệt nào?

Câu trả lời đúng là đáp án C:

Ngày 16/10 được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Lương thực Thế giới, viết tắt là WFD (World Food Day) nhằm kỷ niệm ngày thành lập Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations) năm 1945. Ngày kỷ niệm này góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề nghèo đói và việc sử dụng hợp lý lương thực và thực phẩm trên toàn cầu.