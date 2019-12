Sinh viên "khóc thét" với lời nhắn nhủ của giáo viên trong đề thi

Mới đây, đề thi môn Phân tích thuật toán của Đại Học Công Nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã khiến nhiều học sinh rớt nước mắt ngay tại phòng thi vì lời nhắn nhủ "cực gắt" của giáo viên trong đề thi.

Cụ thể, ở ngay phần đầu của đề thi cuối kỳ này, giảng viên đã cẩn thận ghi hướng dẫn cho sinh viên: "Crying is allowed but please do so quietly. Do not wipe tears on exam paper (tạm dịch: Khóc cũng được nhưng nhỏ tiếng thôi. Không được lau nước mắt bằng giấy thi).

Theo chia sẻ của một sinh viên tại Đại học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội thì đây là đề thi của lớp chất lượng cao. "Đề thi đúng là khiến nhiều sinh viên 'khóc thét" vì độ khó, nó chả kém gì độ khó và vĩ mô như Triết học nhưng đó là truyền thống mỗi kỳ thi tại ĐH Công nghệ. Có những bài thi kết thúc học phần, giáo viên ra đề mở, rõ là bọn em có thể dự đoán được 50% đề thi nhưng lại "khóc ra tiếng mán" vì không biết làm thế nào".

Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đề thi này đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. "Khóc thét ngay tại phòng thi là có thật rồi, cầm tờ đề này trên tay không khóc mới lạ, các em hãy mạnh dạn khóc đi và lấy vạt áo lau nước mắt nhá", một bạn đọc bình luận cực dí dỏm.

