Phương pháp học tập của Richard Feynman, thiên tài vật lý chỉ đứng sau Albert Einstein

Thứ Tư, ngày 01/04/2020 01:00 AM (GMT+7)

Nếu bạn đang có con trong độ tuổi từ 4-15 thì chắc chắn cần học hỏi những phương pháp học tập của Richard Feynman.

Richard Feynman (1918-1988) là một trong những thiên tài vật lý vĩ đại nhất thời đại ở thể kỷ 20, người được coi là nhà vật lý lý thuyết thông minh nhất chỉ sau Albert Einstein. Năm 1965, ông đã giành được giải thưởng Nobel về vật lý.

Ông cũng là người phát minh ra một phương pháp học tập được đặt theo tên của ông, dựa trên những kinh nghiệm của chính mình. Điểm cốt lõi của phương pháp Feynman là: “Giả sử bạn là giáo viên và cần phải giải thích nội dung bài học mới mẻ hoàn toàn với học sinh bằng cách diễn đạt đơn giản và dễ hiểu nhất. Nếu học sinh của bạn không hiểu thì bạn cần phải tiếp tục giảng dạy bằng mọi cách đến khi học sinh có thể hiểu được hoàn toàn”.

Trong “Bài giảng thất lạc của Faynman: Chuyển động của các hành tinh quanh mặt trời”, David Goodstein viết rằng Feynman tự hào về khả năng giải thích những ý tưởng phức tạp nhất bằng những thuật ngữ đơn giản nhất.

Kỹ thuật Feynman được trình bày rõ ràng trong cuốn sách của tác giả James Gleick có tựa đề “Genius: The Life and Science of Richard Feynma” vào năm 1993. Một phần trong cuốn sách này nói về các phương pháp học tập Richard Feynma và được gói gọn trong 4 bước:

1. Chọn 1 chủ đề mà bạn muốn hiểu về nó và bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu

Viết tất cả những gì bạn biết về chủ đề mình quan tâm trên một trang sổ tay và cứ mỗi lần tìm hiểu về nó, bạn sẽ viết thêm một điều mới mẻ vào.

2. Giả vờ dạy cho người khác về chủ đề mình quan tâm trong một lớp học

Hãy chắc chắn rằng chủ đề bạn đang nói được diễn giải bằng các thuật ngữ đơn giản nhất.

3. Quay trở lại những cuốn sách khi bạn gặp khó khăn

Những lỗ hổng kiến thức sẽ dần xuất hiện trong quá trình bạn nghiên cứu về chủ đề mình quan tâm. Vì vậy, việc xem xét phạm vi xung quanh chủ đề này cho tới khi bạn có thể giải đáp được những vấn đề mình đang thắc mắc một cách đầy đủ.

4. Đơn giản hóa ngôn ngữ diễn đạt

Lặp lại quy trình trong khi đơn giản hóa ngôn ngữ của bạn và kết nối các sự kiện tương tự để củng cố sự hiểu biết thêm về vấn đề mình đang tìm hiểu.

Kỹ thuật Feynman là phương pháp hoàn hảo để học một ý tưởng mới, hiểu rõ hơn về điều mình quan tâm, ghi nhớ hoặc nghiên cứu cho một bài kiểm tra. Phương pháp học này khiến cuộc sống của nhiều người đã tốt lên nhưng chỉ những ai thực sự nghiêm túc thì nó mới phát huy được tính hiệu quả cao.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/phuong-phap-hoc-tap-cua-richard-feynman-thien-tai-vat-ly-chi-dung-sau-albert-einstein-d458979.html