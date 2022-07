Phát hiện trường hợp thuê 4 triệu đồng để đi thi hộ

Ngày 7-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang điều tra hai trường hợp thi hộ trong kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 3-7, tại phòng thi số 200, điểm thi đánh giá năng lực tiếng Nhật của trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội, lực lượng An ninh Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Hội đồng thi phát hiện thí sinh mang số báo danh 36145 mang tên Phạm Văn T. (SN 1979) có dấu hiệu sử dụng giấy Chứng minh nhân dân giả để vào thi.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan công an đã làm rõ Phạm Văn T. tên thật là Vũ Duy H. (SN 1990, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). H. được thuê đến thi hộ cho Phạm Văn T. với giá là 4 triệu đồng.

Ngoài trường hợp nêu trên, ngày 14 và 15-2, lực lượng công an cũng phát hiện 1 trường hợp sử dụng Căn cước công dân mang tên Ng.Th.P.A (SN 2000) để thi hộ. Thực tế, người này tên Nguyễn Thị Q.N, SN 2002, hiện đang là sinh viên của một trường đại học ngoại ngữ.

Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh an toàn cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 đang diễn ra trong 2 ngày 7 và 8-7, Thượng tá Nguyễn Hào Hùng Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy thông tin, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác an ninh, phòng chống, ngăn chặn các hành vi gian lận trong thi cử. Do đó, Công an quận đã chuẩn bị phương án phải đặc biệt chú trọng vào phòng chống, ngăn chặn gian lận trong quá trình diễn ra Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022.

