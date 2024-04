Nhiều địa phương cảnh báo lừa đảo đăng ký trại hè cho học sinh

Các trường cảnh báo lừa đảo

Học viện Hàng không Việt Nam vừa phát "cảnh báo lừa đảo" tình trạng giả mạo học viện bán khóa học trải nghiệm hàng không hè cho học sinh.

Theo ThS. Nguyễn Minh Tùng - Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, hiện nay có rất nhiều fanpage đang mạo danh Học viện Hàng không Việt Nam. Các đối tượng dùng thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm tạo lòng tin của khách hàng: lấy toàn bộ logo, bài viết, hình ảnh... được copy từ trang web, Facebook, fanpage chính của nhà trường. Mục đích của các trang này là bán các khóa học trải nghiệm hàng không cho học sinh vào dịp hè.

"Hiện tại, học viện không có khóa học trải nghiệm hàng không hè nào cho học sinh. Tất cả các thông tin tuyển sinh chính quy tập trung, tuyển sinh ngắn hạn, các khóa học chuyên môn của học viện đều được thông báo trên fanpage duy nhất của nhà trường (có tích xanh) và website: vaa.edu.vn, email: tuyensinh@vaa.edu.vn. Phụ huynh, các em học sinh, sinh viên đề cao cảnh giác để tránh bị lừa gạt", ông Tùng cảnh báo.

Nhiều Fanpage đang mạo danh Học viện Hàng không Việt Nam.

Trước đó, Trường Đại học Y Dược TP.HCM cũng phát cảnh báo chương trình "Em là Bác sĩ nhí Đại học Y Dược TP.HCM" là giả mạo. Theo nhà trường, gần đây trên Facebook xuất hiện quảng cáo về chương trình "Em là Bác sĩ nhí Đại học Y Dược TP.HCM" do Trung tâm Mô phỏng và Huấn luyện kỹ năng, Trường đại học Y Dược TPHCM chủ trì tổ chức với ít nhất 3 trang fanpage đang thu hút đông đảo người theo dõi.

Đại diện Trường Đại học Y Dược TP.HCM cho biết: "Chúng tôi xác nhận không tổ chức chương trình này và những thông tin quảng cáo liên quan đều là giả mạo. Nhà trường sẽ tiến hành xác minh, làm rõ cá nhân, đơn vị sử dụng danh nghĩa Đại học Y Dược TP.HCM để tổ chức chương trình trái phép. Nhà trường rất mong quý công chúng hết sức cảnh giác với những thông tin không chính thống tương tự để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra".

Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh phát cảnh báo: chương trình “Em là Bác sĩ nhí Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh” là giả mạo.

Khuyến cáo người dân

Trước chiêu trò lừa đảo thông qua "khóa tu mùa hè", "trại hè kỹ năng, học kỳ công an"... trên mạng xã hội, công an nhiều tỉnh thành đã đưa ra cảnh báo.

Mới đây, Công an TP. Đà Nẵng đưa ra cảnh báo và nêu rõ, trang Facebook mang tên "Trại hè kỹ năng, Học kỳ CAND" đăng tin giới thiệu sẽ tổ chức chương trình trại hè cho học sinh trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, ông Hồ Đình Trí - Trưởng ban Đoàn Thanh niên Công an TP. Đà Nẵng cho biết, hoạt động này chỉ có Đoàn Thanh niên Công an các tỉnh thành trên toàn quốc được phép thực hiện, không có đơn vị nào được phép tổ chức.

Tại Đà Nẵng, Ban Thanh niên Công an TP. Đà Nẵng chưa tổ chức hoạt động này. Hiện nay, nhiều bậc phụ huynh trên địa bàn thành phố không biết các Fanpage này là giả mạo, vào đăng ký rất nhiều, đồng thời có phản ánh về phía đơn vị.

"Những địa chỉ trang Facebook kia đưa lên là các cơ quan công an thành phố. Tuy nhiên hiện nay, tại TP. Đà Nẵng chỉ có chương trình học kỳ quân đội do Thành Đoàn phối hợp với quân đội, công an tổ chức và hiện chưa có học kỳ công an nhân dân.

Trang Facebook đăng thông tin trại hè kỹ năng, học kỳ công an lừa đảo phụ huynh Đà Nẵng. Ảnh chụp màn hình

Tại Thừa Thiên Huế, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng khuyến cáo người dân cảnh giác trước thủ đoạn giả mạo tổ chức trại hè để lừa đảo.

Theo đó, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện trên trang mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều trang như: "Trại hè kỹ năng - Học kỳ CAND", "Trại hè học kỳ quân đội", "Trại hè hướng nghiệp hàng không"... với giao diện, địa chỉ, số điện thoại giống với thông tin của các cơ quan công an, quân đội, hãng hàng không Vietnam Airlines.

Các đối tượng lừa đảo tạo các tài khoản trên mạng xã hội Facebook và sử dụng các hình ảnh của công an, quân đội, nhân viên hàng không để mạo danh cơ quan chức năng và đăng các nội dung như: "Phụ huynh liên hệ cho con em tham gia trại hè 2024 để có trải nghiệm, định hướng nghề nghiệp và nhận khuyến mãi hấp dẫn…", sau đó gửi các tiêu chí tham gia ứng tuyển, mã ứng viên và dẫn dắt nạn nhân trao đổi qua mạng xã hội Zalo của "chuyên viên".

Các đối tượng lừa đảo tư vấn các cháu sẽ được miễn phí, bao ăn, bao ở. Đổi lại, học viên tham gia phải tập đặt thử vé máy bay trực tuyến và được hoàn lại tiền, hoặc đặt cọc trước một khoảng tiền từ 5 triệu đến 10 triệu để đăng ký.

Ban đầu, giá vé máy bay nội địa là vài triệu đồng, sau đó là vé quốc tế với số tiền vài chục triệu đồng. Do tin tưởng nội dung các trang Facebook trên là đúng sự thật, nhiều người dân đã chuyển tiền để đăng ký cho con em mình tham gia, tuy nhiên sau khi chuyển tiền xong thì đối tượng chiếm đoạt và chặn liên lạc.

Để phòng tránh thủ đoạn lừa đảo "giả mạo tổ chức trại hè để lừa đảo, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khuyến cáo người dân khi nhận được thông tin từ các trang facebook như: "Trại hè kỹ năng - Học kỳ CAND", "Trại hè học kỳ quân đội", "Trại hè hướng nghiệp hàng không"... hoặc các nội dung quảng cáo tương tự cần điện thoại liên hệ và gặp trực tiếp yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp giấy tờ tài liệu chứng minh họ là tổ chức hợp pháp và được phép tổ chức các sự kiện trên để đăng ký; tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền cho bất cứ ai và bất cứ lý do gì nếu chưa xác định chính xác người nhận tiền là ai, ở đâu; nếu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.

Trước đó, Công an TP. Hà Nội cũng phát thông báo cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó xuất hiện nhiều fanpage quảng cáo mô hình khóa học kỹ năng sống, trại hè hướng nghiệp.

Trước chiêu trò lừa đảo thông qua khóa tu mùa hè trên mạng xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tìm hiểu thông tin về các khóa học trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo. Người dân cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tội phạm để phòng ngừa, tuyên truyền cho người thân. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

