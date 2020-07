Nghịch lý thừa - thiếu hồ sơ so với chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 ở Hải Phòng

Thứ Sáu, ngày 03/07/2020 09:08 AM (GMT+7)

Chỉ còn 2 ngày nữa, mọi thay đổi nguyện vọng trong đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT (2020-2021) tại Hải Phòng sẽ kết thúc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đang diễn ra tình trạng thừa – thiếu hồ sơ so với chỉ tiêu được duyệt.

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Sở GD&ĐT Hải Phòng, tại kỳ thi năm nay, toàn thành phố có 18.845 thí sinh dự thi, giảm 272 thí sinh so với năm học 2019-2020.

Tỉ lệ hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập Hải Phòng có sự chênh lệch đáng kể

Đáng chú ý, tại mùa tuyển sinh năm nay, tỉ lệ hồ sơ đăng ký vào các trường top đầu như THPT Thái Phiên, Trần Nguyên Hãn; thậm chí cả Chuyên Trần Phú bất ngờ giảm hẳn so với mọi năm từ 200-300 hồ sơ. Tình trạng này chưa từng xảy ra trong các mùa tuyển sinh vào lớp 10 THPT trong gần 10 năm trở lại đây.

Cụ thể, tại trường THPT Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng), tính đến 16h00 ngày 2/7/2020 (còn 02 ngày nữa là hết hạn đổi nguyện vọng), tổng số thí sinh dự thi tại trường là 488, trong đó nguyện vọng 1 là 356 thí sinh, 149 thí sinh đăng kí nguyện vọng vào trường THPT Chuyên Trần Phú và chỉ tiêu được giao trong năm học này là 495 học sinh. Nếu so với số lượng hồ sơ năm học 2019-2020 thì trường này đang thiếu 235 hồ sơ. Tương tự, trường THPT Thái Phiên (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), tổng số hồ sơ đăng ký dự thi tại trường là 722 thí sinh (NV 1 là 329 thí sinh, đăng ký vào Chuyên Trần Phú là 432 thí sinh) trong khi chỉ tiêu tuyển sinh được duyệt là 540 học sinh. Nếu so với tỉ lệ thi vào như mọi năm thì hiện trường còn thiếu khoảng 80 hồ sơ.

Trong khi một số trường top đầu đang thiếu hồ sơ đăng ký dự thi thì tại các trường top 2, top 3 như THPT An Dương (huyện An Dương, Hải Phòng), THPT Lê Chân, THPT Hải An, THPT Hồng Bàng, THPT Nguyễn Trãi (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) số hồ sơ đăng ký dự thi tại trường tăng cao so với kỳ tuyển sinh năm học 2019-2020 từ 200-300 hồ sơ, có trường còn tăng gần 400 hồ sơ.

Trường THPT Thái Phiên mọi năm lượng hồ sơ đăng ký đông giờ cũng giảm nhiều

Theo chia sẻ từ nhiều phụ huynh có con thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021, sở dĩ có việc rụt rè trong đăng ký vào các trường top đầu năm học này do phương án thi tuyển của thành phố có sự thay đổi. Điều họ phải tính toán kỹ lưỡng chính là điều kiện chuyển trường sau này cho con mình. Thêm nữa, thời gian thay đổi nguyện vọng kéo dài nên nhiều phụ huynh cứ đăng ký vào trường có điểm đầu vào thấp trước rồi nghe ngóng, thay đổi nguyện vọng sau.

Lượng hồ sơ đăng ký vào trường Chuyên Trần Phú cũng có sự thay đổi nhiều so với mọi năm

Tại một số trường THCS trong khu vực nội thành Hải Phòng, tình trạng học sinh trong thành phố đăng ký vào các trường ngoại thành, có điểm đầu vào thấp cũng giảm đáng kể do điều kiện chuyển trường khắt khe hơn, cơ hội quay về trường gần nhà hẹp hơn.

Anh Phạm Thanh Bình, 45 tuổi (quận Hải An) cho biết: "Nếu như mọi năm, tôi cũng sẽ cho con đăng ký vào THPT Mạc Đĩnh Chi để an toàn đỗ rồi sau 1 năm chuyển về thành phố. Nhưng năm nay, điều kiện chuyển trường khó hơn nên tôi bàn với con cứ thi THPT Hải An gần nhà, được thì học không thì ra trường ngoài công lập. Theo ghi nhận của phóng viên, việc kéo dài thời gian thay đổi nguyện vọng cho các thí sinh thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm nay tới 2 tuần gây ra sự mệt mỏi, áp lực không chỉ với thí sinh, phụ huynh mà với cả giáo viên, nhà trường."

Theo đánh giá của đông đảo phụ huynh, giáo viên; nhìn chung phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm nay mang nhiều nét mới tích cực, hạn chế những tiêu cực không đáng có, đảm bảo khách quan công bằng hơn cho mọi thí sinh. Tuy nhiên, việc kéo dài thời gian thay đổi nguyện vọng cho thí sinh, thay đổi quy chế đăng ký nguyện vọng vào Chuyên Trần Phú khiến những người trong cuộc mệt mỏi, căng thẳng.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/giao-duc/nghich-ly-thua-thieu-ho-so-so-voi-chi-tieu-tuyen-sinh-vao-lop-10-o-hai-phong-20200702175752389.htm