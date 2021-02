Nghỉ Tết dài ngày vì COVID-19, có nên ép con học?

Thứ Năm, ngày 04/02/2021 12:06 PM (GMT+7)

Dịp Tết Tân Sửu 2021, nhiều địa phương đã cho học sinh được nghỉ Tết sớm hơn dự kiến để phòng, chống COVID-19. Nhiều phụ huynh lo lắng con nghỉ dài ngày sẽ mải chơi, quên kiến thức.

Nhiều nơi cho học sinh nghỉ Tết sớm hơn dự kiến

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều tỉnh, thành đã cho học sinh tạm nghỉ hoặc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn so với dự kiến. Theo đó, học sinh tại nhiều nơi có số ngày nghỉ Tết kéo dài lên tới 2 - 3 tuần. Cụ thể, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp đã có thông báo gửi các đơn vị, trường học về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu 2021. Theo đó, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bắt đầu nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu từ ngày thứ Ba (ngày 2/2).

Sở GD&ĐT Ninh Bình cũng đã điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 như sau: Đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX nghỉ Tết từ ngày 4/02 đến hết ngày 16/02. Tương tự, ngày 2/2, UBND tỉnh Đồng Nai đã cho phép học sinh nghỉ Tết sớm để phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, trẻ em mầm non, học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 4/2 đến hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang cho biết, Sở cũng đã ban hành công văn điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 ngành Giáo dục. Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang có kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đối với học sinh các cấp học 9 ngày liên tục, từ thứ Hai, ngày 08/02 đến hết ngày 16/02. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Sở đã tham mưu UBND tỉnh và được sự chấp thuận về điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của ngành GD&ĐT để phòng, chống dịch. Theo đó, trẻ em, học sinh và học viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trung tâm được nghỉ học từ ngày 3/2 đến hết ngày 16/2.

Trong khi nghỉ phòng chống dịch học sinh vẫn duy trì nề nếp học tập thông qua học trực tuyến và hướng dẫn học từ giáo viên, việc nghỉ Tết sớm lại khiến nhiều phụ huynh lúng túng, bởi số ngày nghỉ phòng chống dịch và sau đó là nghỉ Tết của con quá dài, sợ lo con quên kiến thức. "Con được nghỉ Tết dài, trong khi bố mẹ chỉ được nghỉ vỏn vẹn 7 ngày, ngoài khắc phục bố trí trông nom con trong các ngày nghỉ, việc con được nghỉ học kéo dài cũng dễ quên kiến thức, học hành xa sút", phụ huynh có con học tiểu học cho biết.

Để phòng, chống COVID-19, nhiều địa phương đã cho phép học sinh được nghỉ Tết sớm hơn dự kiến. Ảnh minh họa: TL

Không nên ép con học trong dịp Tết

Đưa ra lời khuyên cho các phụ huynh, bà Đỗ Thị Thủy - Phó Hiệu trưởng Phụ trách khối tiểu học Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) cho biết: "Thông thường học sinh cấp tiểu học dễ có tình trạng quên kiến thức sau thời gian nghỉ học kéo dài. Do đó, phụ huynh cũng lo lắng và giáo viên cũng khá vất vả trong những ngày đầu ôn tập kiến thức cũ và vừa truyền đạt lại các kiến thức mới. Tuy nhiên, giáo viên có kinh nghiệm và dù vất vả cũng sẽ hoàn thành chương trình, nhiệm vụ của mình. Phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm để cho con nghỉ ngơi trong các dịp nghỉ như nghỉ hè, Tết".

Theo các chuyên gia giáo dục, Tết là dịp nghỉ ngơi, vui chơi, không nên gây áp lực nặng nề cho các em. Học sinh luôn mong muốn được nghỉ ngơi, vui chơi nhiều hơn. Dịp này, phụ huynh cũng cần quan tâm hơn tới con cái. Giữ nếp học tập cho học sinh bằng cách hàng ngày nhắc các em ngồi vào bàn tự học khoảng 30 phút vào buổi sáng hoặc chiều vào các ngày nghỉ Tết. Có thể tăng cường thời gian học vào một, hai ngày cuối để giúp các em thích nghi nhanh hơn khi đi học trở lại.

Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học - Tâm lý giáo dục Hà Nội: "Dịp nghỉ Tết, phụ huynh không nên ép các con học nhiều, mà nên duy trì nề nếp học tập nhẹ nhàng. Phụ huynh hãy tạo cho các con một kỳ nghỉ bổ ích như giao nhiệm vụ hoặc cùng con thực hiện các hoạt động Tết như: Dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chưng, sắp xếp mâm ngũ quả… Giúp các em tìm hiểu về Tết cổ truyền. Những ngày Tết đưa các em đến thăm họ hàng, về quê, để các em tiếp cận những giá trị truyền thống. Trong các ngày nghỉ Tết, nhà trường không quản lý học sinh nên vai trò của gia đình rất quan trọng. Gia đình cũng cần quản lý để các em thực hiện và đặc biệt là quản lý các em để tránh xa vào tệ nạn xã hội".

Để giúp học sinh có kỳ nghỉ Tết trọn vẹn, đã có địa phương quy định cấm việc giao bài tập cho học sinh vào dịp Tết. Cụ thể, Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các Phòng GD&ĐT trên địa bàn chỉ đạo các trường thuộc thẩm quyền quản lý bắt đầu từ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trở đi, giáo viên không giao bài tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết. Quy định này nhận được nhiều sự đồng tình của phụ huynh, giáo viên và nhiều ý kiến cho rằng, cần có quy định cụ thể về việc nay để giảm áp lực đối với học sinh dịp Tết.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong những năm qua, phụ huynh phàn nàn về số lượng bài tập thầy cô giao dịp nghỉ Tết quá nhiều. Vì vậy, việc không giao bài tập nhằm giúp học sinh không phải suy nghĩ với số bài tập trong thời gian nghỉ Tết, đảm bảo các em đón Tết sum họp bên gia đình, vui chơi, nghỉ ngơi thoải mái và bảo toàn sức khỏe.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/giao-duc/nghi-tet-dai-ngay-vi-covid-19-co-nen-ep-con-hoc-20210203171601587.htm