Nghệ An: Rét buốt, nhiều trường cho học sinh nghỉ học

Thứ Ba, ngày 12/01/2021 08:55 AM (GMT+7)

Ngày 11/1, ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, thời tiết rét buốt nhiều ngày nay nên một số trường trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ học để tránh rét, đảm bảo sức khỏe cho các em.

Cụ thể, sáng 11/1, các địa phương vùng rẻo cao, vùng giáp biên giới Việt – Lào như: Na Ngoi, Nậm Càn, Mường Lống, Mường Ải, Keng Đu, Huồi Tụ, Bắc Lý… có nhiệt độ từ 1 độ C đến 6 độ C. Trước tình hình này, 41 trường học đã thông báo cho học sinh các cấp được nghỉ học để tránh rét.

Các em học sinh sưởi ấm trong tiết trời rét buốt.

Rét buốt cũng xảy ra ở huyện Tương Dương. Vì vậy, sáng cùng ngày, 18/18 trường mầm non, 5/19 trường tiểu học ở các xã Yên Tĩnh, Yên Thắng, Lượng Minh, Lưu Kiền và Nhôn Mai cũng đã cho học sinh nghỉ học. Các trường còn lại vẫn tiến hành học bình thường nhưng vào học muộn hơn.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, sở đã có văn bản gửi đến các Phòng GD&ĐT trực thuộc, các nhà trường để có phương án chống rét kịp thời. Tùy theo tình hình, các trường chủ động cho học sinh THCS, THPT nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 7 độ C; học sinh ở bậc tiểu học và mầm non nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/giao-duc/nghe-an-ret-buot-nhieu-truong-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-20210111170300923.htm