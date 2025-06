Nghệ An công bố điểm thi vào lớp 10: Thủ khoa đạt 29,25 điểm

Lộ diện thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 ở Nghệ An Thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 năm nay ở Nghệ An là em Nguyễn Thị Băng Tâm, học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang, huyện Đô Lương với 29,25 điểm. Chiều 13/6, ngay sau khi tỉnh Nghệ An công bố điểm Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2025 - 2026, những gương mặt sĩ tử xuất sắc nhất cũng đã lộ diện với những điểm số hết sức nổi bật. Theo đó, Thủ khoa lớp 10 toàn tỉnh là em Nguyễn Thị Băng Tâm, học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang, huyện Đô Lương với 29,25 điểm (điểm Ngữ văn 9,5 điểm; Tiếng Anh 10 điểm; Toán 9,75 điểm). Á khoa là em Nguyễn Tất An, học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang, huyện Đô Lương với 29 điểm (điểm Ngữ văn 9,5 điểm; Tiếng Anh 9,75 điểm và Toán là 9,75 điểm). Hai học sinh đứng thứ 3 kỳ thi năm nay đều có tổng điểm là 28,75 điểm và đều học ở Trường THCS Bạch Liêu, huyện Yên Thành. Đó là các em Phan Tất Tuấn (Ngữ văn 9,25 điểm; Tiếng Anh 9,5 điểm; Toán 10 điểm) và Lê Thị Quỳnh Trang (Ngữ văn 9,5 điểm; Tiếng Anh 9,5 điểm; Toán 9,75 điểm). Tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho thấy, năm nay, toàn tỉnh có 52 bài thi Tiếng Anh và 6 bài thi môn Toán đạt điểm 10; môn Ngữ văn có 4 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,75 điểm.