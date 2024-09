Lý do đặc biệt khiến Đà Nẵng cấm thả bóng bay trong lễ khai giảng

Lễ Khai giảng năm học 2024 – 2025 được tổ chức thống nhất trên toàn thành phố vào lúc 7h15 ngày 5/9, với thời gian tối đa 45 phút, kể cả những trường thành lập mới.

Lễ khai giảng các trường được dùng bóng trang trí, nhưng tuyệt đối không được thả bóng bay.

Phần lễ tổ chức ngắn gọn, nghiêm túc với chào cờ, hát Quốc ca, giới thiệu đại biểu, đọc thư của Chủ tịch nước, phát biểu chào mừng năm học mới và đánh trống khai trường. Riêng các cơ sở giáo dục mầm non không đọc toàn văn thư của Chủ tịch nước, chỉ giới thiệu thư và tóm tắt những điều Chủ tịch nước gửi các cháu mầm non.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng lưu ý, tuyệt đối không được thả bong bóng bay trong Lễ Khai giảng. “Đây là quy định nhiều năm nay, các trường có thể dùng bong bóng trang trí nhưng tuyệt đối không được thả bóng bay nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, sân bay Đà Nẵng có đặc thù nằm ngay trung tâm thành phố, việc thả bóng bay từ các trường có thể ảnh hưởng đến đường bay, gây nguy hiểm cho các chuyến bay”, Phó giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh.

Trên thực tế, đã có một số vụ nổ bóng bay ngay trong lễ khai giảng làm các em học sinh bị thương phải nhập viện. Ngoài ra, một vài chuyến bay trên thế giới cũng bị gián đoạn do việc thả bóng bay.

Đà Nẵng có sân bay nằm trong trung tâm thành phố, hàng ngày đón cả trăm chuyến bay. Ảnh: Thanh Hiền.

Sở cũng yêu cầu các trường hết sức chú trọng nền nếp, trật tự, quan tâm giáo dục học sinh về những hành vi thiếu văn hóa, gây phản cảm… trong lễ khai giảng.

Năm nay, Đà Nẵng có khoảng 290.300 trẻ mầm non và học sinh phổ thông bước vào năm học mới. Trong đó có hơn 65.500 trẻ mầm non và hơn 224.800 học sinh phổ thông. Thành phố đang xây dựng thêm 35 công trình phục vụ việc dạy và học. Đặc biệt, thành phố tiếp tục miễn học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông.

Được biết, mỗi ngày Đà Nẵng đón khoảng 100 chuyến bay đến thành phố, trong dịp lễ 2/9 vừa qua trung bình mỗi ngày đón gần 120 chuyến.

