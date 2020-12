Loạt sao Hàn "con nhà người ta", tốt nghiệp những trường đại học hàng đầu xứ kim chi

Thứ Bảy, ngày 05/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

Kim Tae Hee, Song Joong Ki hay Gong Yoo đều là "những con nhà người ta" trong giới sao Hàn bởi thành tích học tập vô cùng đáng nể.

Ở Hàn Quốc, kỳ thi đại học rất khắc nghiệt và để vào được những ngôi trường danh tiếng nhất, sự chăm chỉ là không đủ mà bạn phải thực sự thông minh. Những sao Hàn dưới đây thường được nhắc tới trong những bảng xếp hạng về trí tuệ và sự nỗ lực vượt bậc để có thể theo học tại những ngôi trường hàng đầu xứ sở kim chi.

Đại học Quốc gia Seoul - Kim Tae Hee, Lee Sang Yoon, Honey Lee

Đại học Quốc gia Seoul được xem là ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc. Được biết đến là trường đại học quốc gia đầu tiên của Hàn Quốc. Luôn là hình mẫu cho các trường đại học quốc gia khác tại xứ sở kim chi. Vì lẽ đó, quá trình tuyển sinh của ngôi trường này diễn ra rất gắt gao. Đại học Quốc gia Seoul có số điểm tuyển đầu vào cực cao và tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng.

Đại học Quốc gia Seoul cũng là một trong ba ngôi trường nằm trong top SKY, thuật ngữ để chỉ top 3 trường đại học hàng đầu xứ Hàn. Hai ngôi trường còn lại là đại học Hàn Quốc và đại học Yonsei. Đại học Quốc gia Seoul hiện nằm xếp thứ 60 trong bảng xếp hạng những trường đại học tốt nhất thế giới do Times Higher Education bình chọn.

Kim Tae Hee là nữ thần ở đại học Quốc gia Seoul vì nhan sắc và thành tích học tập cao.

Kim Tae Hee được tuyển thẳng vào khoa Thiết kế thời trang của Đại học Quốc gia Seoul năm 19 tuổi. Theo trang web của trường, Kim Tae Hee từng là chủ tịch Câu lạc bộ trượt tuyết nữ của trường. Trong suốt thời gian ở trường, Kim Tae Hee luôn duy trì thành tích học tập xuất sắc.

Hoa hậu Hàn đẹp nhất châu Á 2007 Honey Lee theo học khoa Nhạc cụ dân tộc tại đại học Quốc gia Seoul. Sau đó, cô tiếp tục đăng ký học cao học chuyên ngành về loại đàn dân tộc Gukak và lấy bằng Thạc sĩ vào năm 2010.

Hoa hậu Honey Lee.

Nam diễn viên Lee Sang Yoon đóng vai chính trong một số bộ phim truyền hình như "Life is Beautiful", "Goddess of Fire", và "Angel Eyes". Anh theo học ngành Vật lý tại ngôi trường danh tiếng này và tốt nghiệp năm 2013 sau vài năm trì hoãn vì sự nghiệp diễn xuất và việc nhập ngũ.

Nam diễn viên Lee Sang Yoon.

Đại học Hàn Quốc - Ok Taecyeon

Cùng với đại học Quốc gia Seoul và đại học Yonsei, đại học Hàn Quốc tạo nên SKY, hay còn gọi là ba trường danh tiếng nhất đất nước. Thuật ngữ này cũng là nơi bắt nguồn cho tên của bộ phim truyền hình ăn khách nói về áp lực học hành, thi cử ở Hàn Quốc "Sky Castle".

Đáng chú ý nhất, bên cạnh vai trò nghiên cứu, đại học Hàn Quốc được coi là cơ sở giáo dục đại học tư thục đầu tiên được thành lập ở Hàn Quốc.

Nam diễn viên, ca sĩ Taecyeon được biết đến với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc 2PM, ngoài ra anh còn xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình khác nhau như "Dream High", "Wonderful Days" và "Save Me"...

Theo Soompi, ban đầu anh theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại đại học Dankook trước khi được ứng tuyển chương trình sau đại học tại đại học Hàn Quốc.

Taecyeon giỏi cả học tập lẫn thể thao.

Đại học Sungkyunkwan - Song Joong Ki

Đại học Sungkyunkwan là trường đại học lâu đời nhất ở Hàn Quốc, được thành lập từ triều đại Joseon. Hiện tại, trường có quan hệ đối tác mật thiết với tập đoàn công nghệ Samsung. Tập đoàn này đã tài trợ cho một số công trình nghiên cứu khoa học quan trọng của trường.

Song Joong Ki theo học đại học Sungkyunkwan năm 2005 và tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Điều thú vị là vào năm 2010, anh tham gia phim truyền hình "Sungkyunkwan Scandal". Trong đó, nhân vật anh vào vai đã theo học ngôi trường ở thời cổ đại, được xem là tiền thân của đại học Sungkyunkwan bây giờ.

Song Joong Ki luôn là niềm tự hào của đại học Sungkyunkwan.

Đại học Kyung Hee - Gong Yoo, Kim Tae Ri

Đại học Kyung Hee là một trong những trường đại học hàng đầu châu Á. Ngôi trường này cũng được biết đến rộng rãi ở Hàn Quốc như là một trong những học viện hàng đầu trong lĩnh vực y học.

Ngôi sao của "Goblin" và "Coffee Prince" Gong Yoo đã theo học ngành Sân khấu tại một ngôi trường danh giá này. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Gong Yoo thừa nhận rằng ban đầu anh không định theo đuổi diễn xuất mặc dù đã tham gia một khóa học liên quan tới lĩnh vực này.

Gong Yoo.

Nữ diễn viên Kim Tae Ri tốt nghiệp ngành Truyền thông đại chúng tại trường đại học Kyung Hee. Cô được xem là "nàng thơ" của điện ảnh Hàn Quốc, từng đóng vai chính trong bộ phim "Mr. Sunshine", "The Handmaiden" và "Little Forest".

Kim Tae Ri.

Đại học Hanyang - Kim So Hyun, Jung Da Bin

Đại học Hanyang cũng là một trong những tổ chức giáo dục hàng đầu ở Hàn Quốc. Đây là cơ sở giáo dục đầu tiên dành riêng cho ngành kiến trúc và công trình dân dụng được thành lập tại Hàn Quốc.

Sao nhí một thời Kim So Hyun đã theo học khoa Sân khấu và Điện ảnh của đại học Hanyang vào năm 2018. Cô quen mặt với khán giả truyền hình từ nhỏ. Sau khi trưởng thành, So Hyun đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình khác nhau như "School 2015: Who Are You", "Ruler: Master of The Mask", "The Tale of Nokdu".

Kim So Hyun.

Jung Da Bin học cùng khoa Sân khấu và Điện ảnh tại đại học Hanyang với Kim So Hyun nhưng sau đàn chị một khóa. Jung Da Bin từng tham gia diễn xuất trong phim "She Was Pretty" và gần đây cô gây chú ý nhờ việc góp mặt trong phim "Extracurricular" của Netflix.

Jung Da Bin.

