Lộ đề thi tiếng Anh, sinh viên bức xúc vì phải thi lại

Hơn 600 sinh viên (SV) năm hai (khóa K17) của Trường ĐH FPT Phân hiệu TP.HCM vừa phải thi lại môn tiếng Anh với lý do đề của lần thi chính thức trước đó bị lộ. Việc thi lại khiến các SV bức xúc vì trong thời gian chờ kết quả thi lần trước, một số SV đã về quê nghỉ ngơi hoặc đi chơi xa nhưng phải quay lại trường làm bài thi.

Sợ thi lại vì lo từ đậu thành rớt!

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, em PN và một số SV năm hai của Trường ĐH FPT Phân hiệu TP.HCM cho hay ngày 22-10, toàn thể SV khóa K17 (khóa tuyển sinh năm 2021) của trường bước vào kỳ thi cuối kỳ ở môn tiếng Anh. Đề thi có ba phần gồm viết, đọc và từ vựng, thi trên máy tính.

Theo em N, trong quá trình thi, một SV bị phát hiện có tờ giấy ghi đáp án giống với đáp án của môn thi trong khi bài thi trên máy tính bạn này chưa làm.

Khi môn thi kết thúc, SV không nhận được thông tin hay thông báo gì của trường. Thế nhưng một tuần sau, thay vì biết kết quả, tất cả SV lại được thông báo phải thi lại vào ngày 1-11 với lý do đề thi bị lộ.

Theo các SV, sao lại bắt tất cả SV phải thi lại khi lộ đề thi là lỗi của trường. Hơn nữa, thời gian thi lại diễn ra khá lâu so với thời gian kết thúc môn học khiến kết quả bị ảnh hưởng, không đạt như khi thi chính thức trước đó. Một SV cho hay lần đầu thi SV này đã áng chừng kết quả là đạt nhưng sau khi thi lại thì bị thiếu điểm nên buộc phải thi lại tiếp.

“Lớp em có khoảng 30% bạn thi lại không đạt. Nếu vẫn không đạt, em và các bạn phải đóng thêm 50% học phí môn này để học và thi lại, tức gần 6 triệu đồng. Đây là khoản tiền rất lớn với SV, trong khi lỗi chưa chắc do SV” - SV này cho biết.

Chưa kể theo các SV, thường sau khi thi xong SV sẽ được nghỉ từ hai tuần đến một tháng. Do đó sau khi thi và áng chừng kết quả đủ điểm đậu, nhiều bạn tranh thủ về quê, đi chơi xa… để nghỉ ngơi. Trường bất ngờ thông báo thi lại, các SV phải quay về trường để thi, rất tốn kém và mất công sức.

Theo các SV, mặc dù không phải là lỗi của SV nhưng trường chỉ thông báo thi lại mà không đưa ra được phương án giải quyết nào cho SV, cũng không thông báo về kết quả xử lý vụ việc lộ đề thi để SV được biết. Ngay cả phản hồi SV gửi cho trường cũng chưa được hồi đáp.

“Bây giờ cũng đã thi rồi, tụi em muốn trường phải công khai thông tin rõ ràng cá nhân nào sai, bị kỷ luật ra sao. Trường cũng phải cam kết là nếu trường hợp này xảy ra lần nữa thì trường phải chịu trách nhiệm như thế nào với SV để tụi em không bị ảnh hưởng, thiệt thòi” - một SV thẳng thắn.

Do tài liệu liên quan đến môn thi đã được phát tán rộng rãi, không thể xác định và khu trú phạm vi phát tán nên nhà trường quyết định hủy môn thi.

Xem xét kỷ luật cán bộ, thí sinh làm lộ đề thi

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban đào tạo Phân hiệu Trường ĐH FPT tại TP.HCM, thừa nhận có vấn đề lộ đề thi khiến trường phải tổ chức thi lại như phản ánh của SV.

Cụ thể, theo ông Tuấn Anh, trong lần thi môn tiếng Anh cấp độ 6 hồi cuối tháng 10, giám thị đã phát hiện một SV mang tài liệu vào phòng thi. Tài liệu này có một số nội dung của môn thi.

Tiến hành điều tra nguồn gốc của việc rò rỉ đề thi, trường phát hiện tài liệu này đã được phát tán công khai ở một nhóm kín (private) trên mạng xã hội có hơn 15.000 thành viên trước khi môn thi được diễn ra.

“Do tài liệu liên quan đến môn thi đã được phát tán rộng rãi, không thể xác định và khu trú phạm vi phát tán nên nhà trường quyết định hủy môn thi đã tiến hành và tổ chức thi lại cho hơn 600 SV” - ông Tuấn Anh thông tin.

Theo ông Tuấn Anh, đợt tổ chức thi lại của môn thi này đã diễn ra vào ngày 1-11 với sự tham gia của hơn 600 SV. Trong đó, ba em vắng mặt và hai trong ba em này đã tham gia buổi thi ngày 3-11.

Về việc chậm trả lời cho SV, ông Tuấn Anh cho biết do SV có gửi email ý kiến về việc này đến Phòng khảo thí thay vì gửi kiến nghị về kênh chính thức là Phòng dịch vụ SV nên ý kiến của SV chưa được tiếp nhận và phản hồi kịp thời. Nhà trường đang xem xét kỷ luật các cá nhân và bộ phận có liên quan đến sự cố bao gồm: SV mang tài liệu vào phòng thi (đình chỉ thi, đình chỉ học tập một học kỳ theo quy chế đào tạo), bộ môn tiếng Anh (do để rò rỉ dự thảo đề thi) và Phòng khảo thí (do chậm phản hồi kiến nghị của SV).

Về việc ảnh hưởng đến SV, ông Tuấn Anh chia sẻ SV có khúc mắc có thể gửi kiến nghị cho trường. Trường sẽ xem xét từng trường hợp và có hướng xử lý cụ thể trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của các bên và quy định của luật pháp hiện hành.•

Trường xin lỗi vì gây ra bất tiện cho sinh viên

Đây là sự cố không mong muốn nhưng không nằm ngoài trù liệu của trường, bởi vì bất cứ kỳ thi nào cũng có thể tồn tại rủi ro. Điều nhà trường có thể cam kết là đảm bảo duy trì tính công bằng, trung thực, khách quan trong học thuật và thi cử.

Qua sự cố này, trường xin lỗi vì những bất tiện đã gây ra cho SV. Chúng tôi đang rà soát và đánh giá rủi ro của toàn bộ quá trình ra đề, duyệt đề và tổ chức thi để đưa ra những điều chỉnh và các biện pháp tăng cường bảo mật cần thiết.

Ông TRẦN TUẤN ANH, Trưởng Ban đào tạo Phân hiệu Trường ĐH FPT tại TP.HCM

