Lễ nhập học đặc biệt tại trường tiểu học 118 năm tuổi: Chỉ có duy nhất 1 học sinh

Tỷ lệ sinh giảm liên tục đang khiến nhiều trường học ngày càng vắng vẻ theo từng năm. Ngay cả tỉnh Gyeonggi, khu vực đông dân nhất Hàn Quốc, cũng không tránh khỏi tình trạng trường học phải đóng cửa do không có học sinh mới nhập học. Việc thiếu hụt học sinh mới đã làm gia tăng số trường phải đóng cửa. Năm 2025, có 6 trường học chính thức đóng cửa, tăng thêm 4 trường so với năm trước. Trong vòng 5 năm qua, tỉnh Gyeonggi đã chứng kiến tổng cộng 9 trường học ngừng hoạt động, phản ánh rõ rệt xu hướng suy giảm số lượng học sinh do tỷ lệ sinh thấp kéo dài.