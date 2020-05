Không bán trú, tan trường lúc 4 giờ chiều, học sinh Hà Nội khốn khổ vì nắng nóng

Thứ Sáu, ngày 22/05/2020 12:00 PM (GMT+7)

Giờ tan học, nhiều phụ huynh, học sinh tại Hà Nội trong tình trạng mũ áo, khẩu trang kín mít như mùa Đông để chống lại nắng nóng 40 độ.

Ngày 21/5, Hà Nội có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 40 độ đến cuối giờ chiều, nắng nóng vẫn diễn ra. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 21/5, chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị 8-10, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Ghi nhận vào thời điểm buổi trưa 21/5, nhiều học sinh học 1 buổi tại trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), THCS Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) và nhiều trường THPT khác, phụ huynh xếp hàng dài đợi đón con lúc 11h. Nhiều người đỗ xe xuống lòng đường, bên dưới khu vực có bóng cây để tránh nắng...

Theo chia sẻ của một số phụ huynh có con học THCS, THPT, hiện nay nhà trường chưa tổ chức bán trú bởi đang quá trình xem xét các điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như lấy ý kiến từ các phụ huynh. Phương án ăn bán trú sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Nhiều phụ huynh chờ con trong nắng nóng ở khu vực cổng trường.

Vào buổi chiều, nhiệt độ vào lúc 16h - 16h30 là khoảng 40 độ, nắng gắt, oi bức đúng vào thời điểm tan học của học sinh mầm non, tiểu học. Do trời nắng nóng, phụ huynh đã có mặt tại trường với mong muốn con học xong là đón về luôn để tránh nóng, ảnh hưởng tới sức khỏe do vừa trong phòng điều hòa ra.

Có mặt tại cổng trường, bác Nguyễn Văn Tuấn (khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) có cháu học tại trường Tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Hôm nay nắng nóng quá, chờ cháu mà toát hết mồ hôi. Tôi phải chuẩn bị sẵn áo khoác, mũ rộng để cháu ra lúc 16h00 là mặc luôn cho cháu dù đường về chỉ khoảng 1km nhưng nắng rất gắt".

Vừa bao bọc con trong chiếc áo khoác dày, chị Nguyễn Thanh Tâm có con học lớp 3 trường Tiểu học Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay: "Phải xin phép cơ quan để về sớm đón con, trên đường về chỉ mong đến kịp lúc con tan học chứ để con đợi dù ở trong chỗ râm cũng vẫn nóng bức, khó chịu. Mọi khi còn đón muộn chút, giờ không dám để con lâu ở trường".

Đón con trong tâm trạng thấp thỏm, chị Phan Thị Mai có con học trường tiểu học Đại Từ (quận Hoàng Mai) cho biết: "Con tan học lúc 16h10, tôi chờ con chỉ 10 phút thôi mà mặt nóng bừng, khoác áo chống nắng, đeo khẩu trang mà cảm giác nắng rát mặt và tay chân. Con tan học sớm quá cũng vất vả, vì đúng lúc nắng nóng nhất, mà bố mẹ bận mấy cũng phải về đón, không để con ở trường đợi lâu".

Con bước ra ngoài cổng trường được phụ huynh mặc áo khoác để chống nắng.

Đối với các trường, trong những ngày này vừa phải tăng cường phòng chống COVID-19, vừa nỗ lực chống nóng, đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Tại trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hiện đã được trang bị hệ thống điều hòa 100% phòng học, phòng ăn nội trú, phòng tin học… Ban Giám hiệu nhà trường cho biết, các phòng chức năng không có điều hòa sẽ tạm thời không sử dụng. Ngày 21/5, do nắng nóng, trường đã dừng các hoạt động giáo dục thể chất, học sinh được ở lại lớp vận động, vui chơi.

Bà Đỗ Thị Thủy - Phó hiệu trưởng phụ trách khối tiểu học cho biết, về giờ tan học, trường chia thành 2 ca là 16h15 và 16h30. Thời điểm tan học, loa trường các cô phụ trách liên tục hướng dẫn các con tìm chỗ bóng mát, mái che, không được ra ngoài chỗ nắng. Phụ huynh trường cũng được trường vận động đón con đúng giờ, được vào sân trường đón con, nên rất ít học sinh ở lại trường muộn. Học sinh chờ cha mẹ đến đón sẽ ở khu vực có mái che thoáng mát, ngồi ghế đá.

"Trường không có tình trạng học sinh (nhất là không học bán trú) phải chờ ở ngoài cổng, hoặc không được vào lớp nếu đi học sớm. Về phương án tan muộn, dù hiện tại muộn nhât là 16h30 nhưng vẫn còn nắng nóng, muốn lùi thời gian tan học muộn hơn, Ban giám hiệu cũng sẽ nghiên cứu trao đổi với phụ huynh, song thực tế học sinh cần được nghỉ ngơi, thư giãn chứ ở lại lớp học lâu, học sinh cũng sẽ bức bối muốn ra ngoài. Các lớp học khi học sinh học xong đều được vệ sinh sạch sẽ, khử khuẩn để phòng chống COVID-19" - Bà Đỗ Thị Thủy chia sẻ thêm.

Trước mong muốn của một số bậc phụ huynh về phương án tan học muộn hơn, đại diện một số trường tại Hà Nội cho rằng, trước đây một số học sinh nếu bố mẹ đón muộn sẽ tham gia các câu lạc bộ, năng khiếu, quản lý cuối ngày… Hiện nay, các hoạt động này đã cắt để phòng chống dịch bệnh như lau dọn, khử khuẩn lớp học sau giờ học.

Theo khung năm học 2019 - 2020 đã được Bộ GD&ĐT điều chỉnh, năm học này sẽ kết thúc trước ngày 15/7. Đồng nghĩa với việc học sinh sẽ con đi học tới gần 2 tháng nữa, thời điểm đúng mùa hè.

Một số hình ảnh trong giờ tan trường tại một số trường học tại Hà Nội chiều 21/:

Nắng gắt, nhiệt độ lên tới khoảng 40 độ vào lúc 16h00, thời điểm học sinh tan học.

Mang theo mũ, áo chống nắng chờ học sinh tan học.

Ra khỏi cổng trường, nhiều học sinh được bao bọc bằng áo chống nắng.

Thấp thỏm chờ con tan học để đưa về nhà tránh nắng nóng.

Áo khoác, khăn choàng để tránh nắng.

Phụ huynh, học sinh vất vả vào thời điểm tan học lúc 16h00 - 16h30.

Phụ huynh che ô cho con khi ra khỏi cổng trường.

Phụ huynh lẫn học sinh vất vả vì nắng nóng.

Một số phụ huynh cho rằng tan học vào lúc 16h00 - 16h30 là quá sớm.

