Khi nào nên dạy con hiểu về tình dục

Thứ Hai, ngày 17/02/2020 01:00 AM (GMT+7)

Bạn có từng ngần ngại khi trò chuyện với những đứa con của mình về tình dục? Đây có lẽ là một chủ đề khiến cho mọi phụ huynh lúng túng nhưng đã có một cách để giải quyết điều đó.

Tình dục không chỉ là một trong những chủ đề thiêng liêng và quan trọng nhất mà chúng ta cần dạy cho trẻ, mà những cuộc trò chuyện xung quanh nó cũng có thể là một trong những cách mạnh mẽ và bất ngờ nhất để thực sự tạo dựng niềm tin và kết nối với con. Khi chúng ta làm đúng, thì cuộc trò chuyện thẳng thắn về tình dục có thể thúc đẩy mối quan hệ tin cậy, tôn trọng và kết nối lẫn nhau giữa cha mẹ và con cái.

Trẻ nghe nói về tình dục sớm hơn nhiều so với bạn nghĩ

Internet đã mở ra một thế giới mới cho thế hệ trẻ và do đó, chúng nghe nói về tình dục sớm hơn so với các thế hệ trước. Theo nhiều nguồn tin, độ tuổi trung bình của lần đầu tiên tiếp xúc với nội dung tình dục hiện nay là khoảng 10 tuổi. Điều đó có nghĩa là đứa trẻ 10 tuổi đã có thể nghe nói, xem, đọc các nội dung nói về tình dục trước khi trẻ có một cuộc trò chuyện về vấn đề này với cha mẹ. Bởi vậy, chúng ta cần có một cuộc trao đổi an toàn cho trẻ trước khi chúng bị những hình ảnh không trong sáng đầu độc một cách bị động.

Trẻ em đang bị bủa vây bởi những hình ảnh mà chúng chưa thực sự hiểu

Không có gì ngạc nhiên khi sự pha trộn của các thông điệp về tình dục có rất nhiều trên internet, Netflix và các nguồn dễ truy cập khác khiến trẻ em bối rối, đôi khi hoảng hốt hoặc thậm chí chịu những ảnh hưởng tồi tệ. Điều này có nghĩa là những bậc cha mẹ cần sớm bắt đầu những cuộc trò chuyện phù hợp với lứa tuổi này và giữ cho cuộc đối thoại diễn ra đều đặn qua mỗi mùa phát triển của chúng. Chúng ta cần phát triển niềm tin với con từ khi còn nhỏ khiến chúng cảm thấy cha mẹ là nơi an toàn nhất trên trái đất để có thể chia sẻ những băn khoăn về tình dục cũng như nhiều vấn đề khác.

Trẻ mong muốn có thể nói bất cứ điều gì với bạn

Đừng kì thị và trốn tránh các câu hỏi đôi khi khác thường của con. Bạn không cần phải đưa ra những câu trả lời hoàn hảo. Trẻ em không tìm kiếm các câu trả lời hoàn hảo theo kịch bản, chúng đang tìm kiếm sự đáp ứng và tính xác thực của bạn. Cha mẹ càng trung thực với con, chúng cũng sẽ càng thành thật với bạn. Khi con dần lớn, hãy sẵn sàng bắt đầu những cuộc trò chuyện cởi mở và phù hợp với lứa tuổi.

Mặc dù đây là một cuộc chuyện trò không đơn giản, nhưng chính việc xây dựng niềm tin và kết nối với con sẽ tạo ra những cuộc nói chuyện tiếp theo ngay cả khi các câu hỏi ngày càng phức tạp và khi con khôn lớn hơn. Dạy cho con về tình dục nghe có vẻ đáng sợ, nhưng nó thực sự không phải là như vậy. Khi được thực hiện đúng, nó sẽ là một chủ đề mà bạn và con bạn có thể phát triển sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

