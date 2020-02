Học viện Quân y hỗ trợ Bộ GD&ĐT xây dựng quy trình phòng chống dịch covid-19

Chủ Nhật, ngày 23/02/2020 12:00 PM (GMT+7)

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét sử dụng thông tin trong cuốn cẩm nang 100 câu hỏi - đáp về dịch bệnh Covid-19” do Học viện Quân Y xây dựng để xây dựng quy trình hướng dẫn, kiểm soát dịch bệnh trong nhà trường.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ về việc xây dựng quy trình hướng dẫn kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, GS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân Y cho biết: “100 câu hỏi - đáp về dịch bệnh Covid-19” như một cẩm nang cung cấp kiến thức về dịch bệnh nói chung và dịch Covid-19 nói riêng, giúp cho cộng đồng có thêm hiểu biết đầy đủ hơn về dịch bệnh này, từ đó thực hiện đúng và tuân thủ tốt hơn các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Cuốn “100 câu hỏi - đáp về dịch bệnh Covid-19” hiện đã được phát hành 10.000 bản giấy và phát hành online đến rất nhiều địa chỉ trên cả nước. GS Đỗ Quyết hy vọng, những thông tin trong cẩm nang này, đặc biệt là thông tin về các biện pháp phòng, chống sẽ được tham khảo và ứng dụng rộng rãi, trong đó có các cơ sở giáo dục, hỗ trợ học sinh, giáo viên phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Đánh giá cao nội dung thông tin trong cuốn cẩm nang “100 câu hỏi - đáp về dịch bệnh Covid-19” do Học viện Quân Y xây dựng, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét sử dụng thông tin trong cuốn cẩm nang này để xây dựng quy trình hướng dẫn, kiểm soát dịch bệnh trong nhà trường.

Theo Bộ trưởng, tới đây sau một thời gian tạm nghỉ, học sinh sẽ quay trở lại trường học, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất để đưa học sinh trở lại là trường học phải an toàn với quy trình kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh rõ ràng và nghiêm ngặt. Do đó, việc hướng dẫn học sinh, giáo viên quy trình vệ sinh, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng là rất cần thiết, không chỉ trong giai đoạn có dịch bệnh mà phải trở thành hoạt động thường xuyên.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giao Vụ Giáo dục Thể chất phối hợp với Học viện Quân Y, tham khảo ý kiến của Bộ Y tế để hoàn thiện quy trình hướng dẫn kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, tạo sự yên tâm cho phụ huynh và xã hội trước khi học sinh trở lại trường học.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/hoc-vien-quan-y-ho-tro-bo-gddt-xay-dung-quy-trinh-phong-chong-...Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/hoc-vien-quan-y-ho-tro-bo-gddt-xay-dung-quy-trinh-phong-chong-dich-covid19-1522348.tpo