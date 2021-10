Học sinh TPHCM sẽ đến trường từ 11/10?

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021 10:01 AM (GMT+7)

Dự kiến, ngày 11/10 học sinh Trường THCS-THPT Thạnh An (TPHCM) được đến trường học tập trực tiếp sau hơn 5 tháng tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

Học sinh TPHCM có thể sẽ được trở lại trường từ giữa tháng 10

Đây là một trong những trường đầu tiên tại TPHCM được đề xuất cho học sinh trở lại trường từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát.Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 30/9, ông Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Thạnh An (huyện Cần Giờ, TPHCM), cho biết, trường đang chuẩn bị các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch và đề xuất ngày 11/10 đón học sinh trở lại trường. “Theo tiêu chí đánh giá của ngành y tế, Trường Thạnh An đạt 95 điểm theo thang điểm 100”, ông Ngọc nói.

Trường THCS-THPT Thạnh An nằm ở xã đảo Thạnh An, nơi đã đạt được tiêu chí vùng xanh an toàn trong một thời gian dài. Trường có 293 học sinh ở 7 khối lớp từ 6-12. Hơn 90% giáo viên, nhân viên của trường đã được tiêm 2 mũi vắc-xin, số còn lại đang kẹt tại các tỉnh, thành phố ngoài TPHCM. Nếu được chấp thuận, nhà trường sẽ tổ chức cho 131 học sinh ở ba khối lớp 6, 9 và 12 đến trường học tập. “Các em sẽ học tập theo phương thức 50% trực tiếp ở trường và 50% học tập trực tuyến. Các khối lớp còn lại tiếp tục học tập 100% trực tuyến. Hằng tuần, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá các tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 tại trường học, từ đó đề xuất việc mở rộng khối lớp đến trường hay giảm đi”, ông Ngọc nói.

Trường hiện có 42 học sinh gặp khó khăn trong học tập trực tuyến vì không có điện thoại, máy tính, phải mượn của người thân, đường truyền Internet chậm… Ngoài ra, trường có 16 học sinh không có điều kiện học tập trên Internet nên trường phải giao tài liệu, bài tập cho các em bằng hình thức trực tiếp.

Ngoài Trường THCS-THPT Thanh An, Trường Tiểu học Thạnh An cũng dự tính cho hơn 100 học sinh lớp 1, lớp 2 đi học trở lại.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, Cần Giờ có hơn 13.100 học sinh từ tiểu học đến THPT tại 26 trường. Huyện có khoảng 1.400 giáo viên, nhân viên trường học, trong đó 98% đã được tiêm vắc-xin. Nếu đề xuất được thực hiện, Cần Giờ là địa phương đầu tiên ở TPHCM tổ chức dạy học trực tiếp.

Chuẩn bị các phương án

Mới đây, Sở GD&ĐT TPHCM triển khai đến khoảng 1.500 trường học từ mầm non đến THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên về công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh, giáo viên sau ngày 30/9.Theo đó, các cơ sở giáo dục rà soát, kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả của ban chỉ đạo phòng chống dịch, các tổ an toàn COVID-19. Các trường tổ chức diễn tập trước khi học sinh đi học trở lại với các tình huống như chưa có ca bệnh, có trường hợp nghi mắc, có F0, F1, F2…

Sở GD&ĐT TPHCM ngày 31/8 đề xuất UBND thành phố về việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho gần 650.000 học sinh trong độ tuổi từ 12-18 trước khi kết thúc học kỳ I năm học 2021-2022 để các em có thể đến trường học tập trực tiếp khi bắt đầu học kỳ 2.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường chủ động đề xuất và phối hợp cơ quan y tế ở địa phương trong tiêm phòng cho giáo viên, nhân viên. Đặc biệt, chủ động phối hợp và lên phương án chuẩn bị để tiêm vắc-xin học sinh, sinh viên ngay khi có đủ điều kiện…Theo Sở GD&ĐT, song song với việc dạy học trực tiếp, các trường vẫn tiếp tục dạy học qua Internet, truyền hình để phục vụ học sinh không thể học trực tiếp cũng như hỗ trợ việc học trực tiếp.

Đà Nẵng dự kiến giữa tháng này dạy học trực tiếp

Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng cho hay đã lên 4 phương án cho học sinh trở lại trường học, dự kiến vào giữa tháng 10. Phương án thứ nhất, cho học sinh hai khối lớp 9 và 12 đi học trực tiếp. Phương án thứ hai dành cho lớp 1, 6, 9, 12; phương án ba dành cho lớp 1, 6, 9 và khối THPT; và phương án thứ tư dành cho toàn bộ học sinh.

Nguồn: https://tienphong.vn/hoc-sinh-tphcm-se-den-truong-tu-11-10-post1381114.tpoNguồn: https://tienphong.vn/hoc-sinh-tphcm-se-den-truong-tu-11-10-post1381114.tpo