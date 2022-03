Hà Nội chốt môn thi vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023.

Theo đó, năm học 2022 - 2023, Hà Nội tổ chức thi vào lớp 10 công lập không chuyên với 3 môn thi gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Trong đó, bài thi môn Toán, thí sinh làm bài trong thời gian 120 phút; môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút và môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS.

Đề thi môn Toán và Ngữ văn vẫn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức, nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao.

Đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở mức độ vận dụng. Có nhiều mã đề trong một phòng thi bảo đảm nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề thi.

Năm 2022, dự kiến có khoảng 110.000 học sinh lớp 9 ở Hà Nội dự xét tốt nghiệp trung học cơ sở và gần 100.000 thí sinh dự tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông.

Về chỉ tiêu tuyển sinh: Hà Nội tuyển vào trường THPT khoảng 104.000 học sinh (tăng khoảng 14.000 học sinh so với năm học 2021-2022), trong đó các trường công lập tuyển khoảng 77.000 học sinh (tăng 10.000 học sinh so với năm học 2021-2022). Các trường tư thục tuyển khoảng 27.000 học sinh (tăng khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2021-2022). Tuyển sinh vào GDNN-GDTX khoảng 12.900 học sinh (tăng khoảng 3.000 học sinh).

Theo kế hoạch đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023 dự kiến được tổ chức vào khoảng thời gian từ ngày 10-20/6/2022.

Năm học 2021- 2022 được đánh giá là năm học nhiều thử thách và khó khăn với học sinh khi dịch bệnh diễn biến phức tạp; học sinh Hà Nội phải liên tục thay đổi hình thức học tập trực tuyến- trực tiếp để thích ứng với tình hình. Việc không thi môn thứ 4 được đánh giá là hợp lý bởi học sinh lớp 9 năm nay chủ yếu duy tri trì hình thức trực tuyến không chỉ trong năm học này mà còn ở 2 năm học trước đó.

