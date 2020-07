Hà Nội: “Choáng” với tỷ lệ “chọi” vào trường mầm non công lập

Thứ Bảy, ngày 04/07/2020 09:17 AM (GMT+7)

Tuyển sinh năm học 2020 - 2021, nhiều trường mầm non tại Hà Nội chỉ tiêu rất “khiêm tốn” so với số trẻ trên địa bàn, dẫn đến tỷ lệ “chọi” rất cao.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, hiện nay 30 quận, huyện của thành phố đã hoàn công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp bao gồm mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021.

Theo số liệu khảo sát trẻ trong độ tuổi ở Hà Nội, tổng số trẻ dự kiến tuyển vào các trường mầm non trên địa bàn thành phố năm học 2020 - 2021 là hơn 623.000 trẻ. Đối với công tác tuyển sinh bậc học mầm non, tại một số quận trung tâm như Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy…, số liệu giữa số trẻ trên địa bàn/chỉ tiêu năm học tới tại một số trường có sự chênh lệch lớn, dẫn đến tỷ lệ "chọi" khá cao.

Năm học 2020 - 2021, nhiều trường mầm non tại Hà Nội tuyển sinh chỉ tiêu thấp hơn so với số lượng trẻ trên địa bàn.

Tiêu biểu như quận Thanh Xuân, sự chênh lệch lớn này xảy ra ở một số trường như: Mầm non Sơn Ca: 813/210; Mầm non Sao Sáng: 701/323; Mầm non Thanh Xuân Trung: 655/184; Mầm non Khương Trung: 644/237....

Tại Quận cầu Giấy: Mầm non Họa My: 760/190; Mầm non Sơn Ca: 1.826/167; Mầm non Dịch Vọng: 1570/200; Mầm non Yên Hòa: 2.556/200; Mầm non Hoa Sen: 1.122/325; Mầm non Trung Hòa: 669/95…

Tại quận Hoàng Mai, trường Mầm non Đại Kim: 504/123; Mầm non Hoa Sữa: 613/18; Mầm non Thịnh Liệt: 535/84; Mầm non Hoàng Liệt: 1.787/220; Mầm non Vĩnh Hưng: 486/73. Mầm non Thanh Trì: 279/44; Mầm non Trần Phú: 296/85; Mầm non Yên Sở: 434/169.

Còn ở quận Bắc Từ Liêm, trường Mầm non Phú Diễn: 320/199; Mầm non Phú Diễn A: 236/87. Quận Nam Từ Liêm, trường Mầm non Đại Mỗ B: 455/180; Mầm non Mỹ Đình A: 1.713/304; Mầm non Tây Mỗ B: 600/190…

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2020 - 2021, Hà Nội vẫn sử dụng phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định để tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Tuyển sinh mầm non, mẫu giáo các trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định.

Hồ sơ xin học mầm non bao gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển đối với trường hợp đăng ký trực tiếp; bản sao khai sinh hợp lệ; Bản photo hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã, hoặc xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu việc tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; phải đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải ở các trường. Các trường tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

Các trường mầm non tuyển sinh theo tuyến, bằng hình thức trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 4/8 đến hết ngày 6/8. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp từ ngày 13/8 đến hết ngày 15/8.

