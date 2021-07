Đừng để điểm cao vẫn rớt đại học

Thí sinh đạt 25-26 điểm vẫn có thể không trúng tuyển đại học nếu không cân nhắc thật kỹ khi lựa chọn nguyện vọng

Với phổ điểm thi tốt nghiệp THPT được đánh giá là tăng cao ở nhiều môn thi, số lượng bài thi có điểm 8 trở lên nhiều, điểm chuẩn đại học năm nay dự kiến sẽ tăng, đặc biệt ở khối A1, D1.

Bí quyết chọn nguyện vọng

PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, nói thêm ngoài việc điểm một số môn thi cao hơn trước thì việc các trường đại học đã dành lượng chỉ tiêu tương đối cho những phương thức khác khiến tỉ lệ xét điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm nhất định, dẫn đến điểm xét tuyển vào đại học năm nay có thể nhỉnh hơn các năm trước.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng trong 10 ngày, từ ngày 7-8 đến 17 giờ ngày 17-8. Trước lo lắng thí sinh đạt 25-26 điểm vẫn rớt đại học như năm 2020, bà Nguyễn Thu Thủy thừa nhận điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay cao hơn năm trước, vì thế một số em đạt 25-26 điểm vẫn có thể không trúng tuyển đại học nếu không cân nhắc, nghiên cứu kỹ khi lựa chọn nguyện vọng.

Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 tại TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học nhấn mạnh để tránh trường hợp điểm thi cao vẫn không đỗ nguyện vọng nào hoặc trúng vào các nguyện vọng không yêu thích, thí sinh cần ưu tiên đưa các nguyện vọng thích nhất (nguyện vọng mong muốn) và khó trúng tuyển (điểm trúng tuyển cao) lên trên (nguyện vọng 1 có mức ưu tiên cao nhất), tham khảo điểm trúng tuyển vào các trường, ngành những năm trước đây để chọn các ngành, trường phù hợp với điểm thi tốt ngiệp THPT của mình. "Hạn chế tham khảo các điểm trúng tuyển trước đây cao hơn, để bảo đảm an toàn nên ưu tiên chọn mức bằng và có điểm thấp hơn. Thí sinh phải xem xét kỹ điều kiện xét tuyển của các trường, như sơ tuyển, ngoại ngữ, vùng tuyển, điểm thi năng khiếu... để bảo đảm đủ điều kiện xét tuyển" - bà Thủy lưu ý.

Bà Nguyễn Thu Thủy cũng chia sẻ kinh nghiệm: Thí sinh không nên chủ quan với điểm đạt được mà đổ xô tập trung vào những ngành cạnh tranh cao của các trường. Khi điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh cần xem xét, không vì thấy điểm mình bằng điểm chuẩn ngành này năm trước mà đăng ký (và không có các lựa chọn an toàn khác), vì điểm cao là cao trên mặt bằng chung, chứ không phải cá biệt ở số ít thí sinh.

Điểm sàn khối y dược, sư phạm sẽ tăng?

PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng (tỉnh Đồng Nai), cho rằng theo yêu cầu nâng cao chất lượng khối ngành sư phạm và sức khỏe, trong những năm qua, điểm sàn 2 khối ngành này thường ở mức cao.

Kết quả phân tích điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho thấy phổ điểm lệch phải ở tất cả các khối thi. Phổ điểm lệch phải sẽ dẫn tới điểm chuẩn các trường tăng mạnh, đặc biệt là các trường tốp giữa và tốp dưới.

Năm 2020, điểm sàn ngành y khoa, răng - hàm - mặt là 22; y học cổ truyền, dược học là 21; các ngành còn lại gồm: điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng cùng 19 điểm thì năm nay mức điểm sàn sẽ tăng khoảng 1 điểm.

Với nhóm ngành đào tạo giáo viên, mức điểm sàn năm nay dự kiến sẽ tăng từ 0,5 - 1 điểm so với năm ngoái, tức điểm sàn khoảng 19 - 19,5.

Theo TS Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM, phổ điểm năm nay có phần cao hơn so với năm 2020, do đó mức điểm sàn của các ngành dự đoán sẽ tăng từ 1 - 2 điểm so với năm 2020, cụ thể: Y khoa và răng - hàm - mặt có điểm sàn khoảng 23 - 24; y học cổ truyền và dược từ 22 - 23 điểm; điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng từ 20 - 21 điểm.

Các ngành đào tạo trình độ giáo viên đại học: 19-20 điểm, ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng: 16,5 -17,5 điểm.

Điểm cao, nên bổ sung nguyện vọng

PGS-TS Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh nhiều thí sinh hiện nay đã xét tuyển ở các phương thức khác nhưng có em vẫn lưỡng lự nên xác nhận nhập học hay chờ xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Điều này khiến các em dễ mất cơ hội trúng tuyển vì điểm trúng tuyển năm nay có thể sẽ tăng lên như đã phân tích ở trên. Với các thí sinh tự tin với mức điểm cao thì nên bổ sung nguyện vọng, có thể chọn một ngành yêu thích nhưng ở nhiều trường khác nhau để tăng cơ hội trúng tuyển.

