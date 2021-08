Điểm nhấn giáo dục: Cấp 1 tỷ mua nhà cho Giáo sư, Tiến sĩ về dạy trường chuyên

Thứ Ba, ngày 24/08/2021 13:44 PM (GMT+7)

Cấp 1 tỷ đồng mua nhà cho Giáo sư, Tiến sĩ về dạy trường chuyên; Hà Nội khai giảng trực tuyến, truyền hình trực tiếp vào sáng 5/9 hay bỏ tính điểm trung bình tất cả môn học cấp THCS, THPT là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Ảnh: website Trường THPT Chuyên Bắc Ninh

Chính thức bỏ Giấy khen “Học sinh tiên tiến”

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT.

Theo thông tư này, ở phần khen thưởng, hiệu trưởng sẽ tặng giấy khen thưởng cuối năm học gồm: Khen thưởng danh hiệu “Học sinh xuất sắc đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 6 môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với bằng điểm số có điểm trung bình đạt từ 9 điểm trở lên; Khen thưởng danh hiệu 'Học sinh giỏi” đối với những học sinh có kết quả rèn luyện và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt (có nghĩa phải có 6 môn đạt 8 điểm trở lên và các môn đều phải trên 6,5).

Hiệu trưởng nhà trường cũng có thể tặng giấy khen thưởng học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học.

Như vậy, nếu so với các thông tư trước đây, việc khen thưởng danh hiệu “Học sinh tiên tiến” không còn tồn tại.

Hà Nội khai giảng trực tuyến, truyền hình trực tiếp vào sáng 5/9

Sau khi lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, sáng 5/9 Hà Nội tổ chức lễ khai giảng trực tuyến, các nhà trường đã lên phương án cụ thể, trong đó ưu tiên học sinh đầu cấp.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội chiều 20/8, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Đại cho biết, lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào đúng 7 giờ 30 ngày 5/9/2021, bằng hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tới toàn thể nhân dân Thủ đô.

Học sư phạm không thuộc diện đặt hàng có được miễn học phí, hỗ trợ chi phí đào tạo?

Bắt đầu từ năm học 2021 - 2022, hàng loạt chính sách mới có tác động đến sinh viên theo học ngành sư phạm như ngoài miễn học phí, được hỗ trợ sinh hoạt phí, đào tạo theo đặt hàng của các địa phương. Vì vậy, rất nhiều thí sinh lo lắng những chính sách này sẽ tác động cụ thể khi sinh viên vào học như thế nào.

Sau 2 ngày tựu trường, Sơn La bất ngờ cho hơn 300.000 học sinh nghỉ học

Sơn La là địa phương cho học sinh tựu trường năm học mới sớm nhất toàn quốc (ngày 16/8). Tuy nhiên, sau 2 ngày đi học, hơn 300.000 học sinh đã phải nghỉ học vì có 2 ca mắc COVID-19.

Bộ GD&ĐT đề nghị địa phương tiếp nhận học sinh từ vùng dịch về quê học tập

Bộ GD &ĐT vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú khi các em dịch chuyển về các địa phương không kịp quay lại trường học năm học 2021-2022.

Nữ sinh đánh nhau ở Đắk Lắk, nhóm bạn đứng quay clip

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn một nhóm nữ sinh lớp 11 tụ tập đánh nhau.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 20/8, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận thông tin có nhóm học sinh đánh nhau đồi thông, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, nên đã cử một tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường.

Tại đây, tổ công tác phát hiện có 12 thanh, thiếu niên nam, nữ (từ 13-19 tuổi). Trong đó, có 2 em nữ đang quây đánh một em nữ khác, những em khác không can ngăn mà còn quay clip. Thấy lực lượng công an có mặt, cả 3 nữ sinh này dừng lại. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của vụ việc là do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook giữa 2 em nữ sinh lớp 11 của Trường THPT Lê Quý Đôn.

Cấp 1 tỷ đồng mua nhà cho Giáo sư, Tiến sĩ về dạy trường chuyên

HĐND tỉnh Bắc Ninh mới đây đã thông qua Nghị quyết số 02 về việc “Quy định một số chế độ chính sách đối với Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, 8 trường THCS trọng điểm và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ quản lý, chuyên gia, giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (đối với THCS), cấp quốc gia, khu vực, quốc tế”.

Với các chính sách hỗ trợ và mức thưởng theo Nghị quyết này, có thể nói Bắc Ninh là một trong những địa phương đưa ra chính sách đãi ngộ tốt nhất hiện nay với học sinh, giáo viên giỏi.

Đặc biệt, nếu giáo viên có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư hoặc có trình độ Tiến sĩ nếu được tuyển chọn dạy tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh sẽ nhận được hỗ trợ từ 100 - 220 triệu đồng.

Ngoài ra, nếu các thầy cô có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư hoặc trình độ Tiến sĩ ở ngoài tỉnh Bắc Ninh được tiếp nhận giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và có cam kết lâu dài (ít nhất 10 năm) thì được hỗ trợ kinh phí nhà ở trị giá 1 tỷ đồng (tương đương giá trị 1 căn nhà ở xã hội trên địa bàn TP Bắc Ninh có diện tích khoảng 70 m2).

Bỏ tính điểm trung bình tất cả môn học cấp THCS, THPT

Theo thông tư mới về việc đánh giá học sinh THCS và THPT, kết quả rèn luyện và học tập của học sinh trong từng học kỳ và cả năm học đều được đánh giá theo 4 mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

Việc đánh giá học sinh sẽ không dựa trên điểm trung bình của tất cả các môn học như trước.

Chẳng hạn, trước đây, học sinh phải đạt 8,0 trung bình tất cả các môn học mới được xếp loại là Học sinh giỏi, thì nay chỉ cần 6 môn có điểm tổng kết trên 8,0 sẽ được đánh giá ở mức Tốt, không phân biệt môn chính hay môn phụ.

