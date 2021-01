Dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp: Hơn 2 triệu học sinh Hà Nội chuyển học online

Chủ Nhật, ngày 31/01/2021 16:10 PM (GMT+7)

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu, khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet.

Ngày 31/12, Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành công văn về việc tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong công văn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến nêu rõ: Để duy trì nền nếp, bảo đảm chất lượng dạy và học trong thời gian cho học sinh tạm nghỉ học, đề nghị Phòng GD&ĐT chỉ đạo trường tiểu học, trung học cơ sở và các trung học phổ thông, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tiếp tục duy trì, tổ chức có chất lượng các hoạt động dạy và học bằng hình thức học qua Internet.

Hiệu trưởng nhà trường quản lý chặt chẽ thời gian, kế hoạch dạy học của từng giáo viên. Chỉ đạo, tổ chức, phân công giáo viên chuẩn bị bài giảng và tổ chức giảng dạy qua Internet cho học sinh bình thường theo thời khoá biểu chung của nhà trường. Lãnh đạo các trường tăng cường kiểm tra về thời gian, nội dung, chất lượng dạy học của từng giáo viên trong trường.

Các trường rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học theo Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT và hướng dẫn của Sở GDĐT đã ban hành để xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp.

Khi thực hiện dạy học qua Internet, cần đảm bảo việc quản lý thời gian, nội dung chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Từng nhà trường chủ động lựa chọn công cụ dạy học phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tham khảo, sử dụng nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

Nhà trường phân công giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học; phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý việc học của học sinh thông qua internet; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu, khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet.

Từ đó hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung, kiến thức đã học qua hình thức này nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

Các trường tăng cường chỉ đạo cán bộ, giáo viên chuẩn bị chu đáo kế hoạch công tác, nội dung giảng dạy và giáo dục để ngay sau khi học sinh trở lại trường, các hoạt động dạy học được tiến hành bình bình thường, đảm bảo chất lượng.

Cũng trong sáng nay, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã nhất trí với đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc, cho học sinh trên địa bàn TP nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, toàn bộ học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn thành phố bắt đầu nghỉ học từ ngày 1/2/2021.

Thời gian nghỉ kéo dài tới hết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã thông báo trước đó, tức là đến hết ngày 16/2/2021.

Tính đến đến hết chiều 30/1, Hà Nội có hơn 10 trường cho học sinh nghỉ học vì liên quan đến dịch Covid-19.

Do những người này là phụ huynh, người nhà nên một số trường phải cho toàn bộ học sinh nghỉ học gồm: Mầm non Tứ Liên (quận Tây Hồ), THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), Trường Liên cấp Vinschool Times City, Trường Mầm non Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm), Trường THCS Khương Mai (quận Thanh Xuân), Trường THPT Phan Huy Chú và THPT Hoàng Cầu (quận Đống Đa), THTP Nguyễn Trãi (quận Ba Đình).

Tại huyện Thanh Trì, 3 trường THCS Đông Mỹ, Tả Thanh Oai và Hữu Hòa tổ chức đoàn giáo viên, học sinh tham quan ngoại khóa tại đền thờ Chu Văn An ở TP Chí Linh, Hải Dương và khu du lịch Quảng Ninh nên học sinh nghỉ học.

