Đề xuất không dạy thêm sau 20 giờ: Học sinh và phụ huynh nói gì?

Sau 20 giờ não bộ cần được nghỉ ngơi Không chỉ HS mà ngay cả người lớn, sau 20 giờ não bộ đã đi vào tình trạng mong muốn phục hồi sau một ngày phải tiếp nhận xử lý hàng loạt thông tin. Do đó, nếu phải tiếp tục hoạt động sẽ dẫn đến tình trạng quá tải, bội thực thông tin. Vì thế đề xuất này không dạy thêm sau 20 giờ là hợp lý. Sau 20 giờ, việc học sẽ không còn hiệu quả, đây nên là khoảng thời gian để các em nghỉ ngơi. Hiện nhiều em phải đi học cả ngày, tối lại đi học đến 20-21 giờ, về nhà còn phải ôn bài, học bài, làm bài tập. Một vòng luẩn quẩn vô tình tạo ra áp lực cho các em. Việc học thêm nhiều khi do bố mẹ yêu cầu chứ không phải là mong đợi của các con. Do đó, để vui lòng bố mẹ, các em cố học, nhưng càng cố càng tạo thêm áp lực. Điều này kéo dài khiến các em căng thẳng, trì trệ, stress. Trong nhiều buổi nói chuyện, tôi vẫn luôn nói với HS, có thể cả buổi tối các con không cần làm gì chỉ xem phim, đọc sách nhẹ nhàng, tiếp thu kiến thức con thích chứ không phải là đi ôn văn hoá. Sau đó, các con có thể bắt đầu một buổi sáng từ lúc 5 giờ sáng. Bởi đây là giai đoạn não bộ đã cân bằng, hồi phục đủ tốt để tiếp nhận những thông tin mới. ThS LÊ MINH HUÂN, nguyên giảng viên khoa Tâm lý học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM