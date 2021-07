Đề thi tốt nghiệp THPT 2021 được bảo mật ra sao?

Chủ Nhật, ngày 04/07/2021 17:15 PM (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng lộ, lọt đề thi. Thậm chí có thể tổ chức kiểm tra vào ban đêm việc bảo mật đề thi, bài thi của thí sinh.

Ngày 4-7, tàu cao tốc vận chuyển bộ đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và gần 40 cán bộ bao gồm cán bộ Sở GD-ĐT Bình Thuận, công an giám sát đề thi, giám thị và thanh tra thi do Bộ GD-ĐT cử đến Bình Thuận tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đã cập cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Công an huyện đảo Phú Quý và ban chỉ đạo thi huyện đảo Phú Quý đã áp tải bộ đề thi về nơi bảo quản theo quy định. Đây là lần đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 được tổ chức trên đảo Phú Quý.

Năm 2021 cũng là năm đầu tiên Kiên Giang không đưa giáo viên từ đất liền ra đảo Phú Quốc coi thi mà sử dụng nhân sự tại chỗ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sở GD-ĐT Kiên Giang xây dựng 3 phương án để đi Phú Quốc và khẳng định sẽ bảo mật để đảm bảo an toàn đề thi.

Trước những băn khoăn liên quan đến vận chuyển, bảo mật đề thi, Bộ GD-ĐT cho biết theo quy định, mỗi địa phương sẽ thành lập ban in sao đề thi tại một địa điểm an toàn, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, cách ly 3 vòng độc lập.

Vòng 1 là những người trực tiếp in sao đề thi. Đây là khu vực cách ly tuyệt đối với bên ngoài từ khi mở đề thi gốc và bắt đầu in sao đến khi thi xong môn cuối cùng. Cửa sổ phòng này đóng kín, được công an niêm phong. Những người ở vòng 1 tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ bên ngoài chuyển vào qua vòng 2.

Vòng 2 là vòng bảo vệ trong chỉ gồm công an và thanh tra. Vòng này cũng là khu vực khép kín, tiếp giáp với vòng 1, cách ly tuyệt đối với bên ngoài đến khi thi xong môn cuối cùng. Cán bộ vòng này có nhiệm vụ tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ vòng 3 chuyển vào vòng 1; kiểm tra các đồ vật từ vòng 1 chuyển ra như bát đũa, đồ ăn, đồ uống…

Vòng 3 là vòng bảo vệ ngoài.

Theo Bộ GD-ĐT, phong bì (túi) chứa đề thi để vận chuyển và bàn giao đề thi từ nơi làm đề thi đến Ban chỉ đạo cấp quốc gia, các hội đồng thi,điểm thi phải được làm bằng giấy đủ độ bền, kín, tối màu và được dán chặt, không bong mép, có đủ nhãn, dấu niêm phong, nội dung in trên túi phải theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.

Toàn bộ quá trình vận chuyển và bàn giao đề thi phải được công an giám sát. Các túi chứa đề thi phải được đựng trong các thùng có khoá và được niêm phong và phải lập biên bản về quá trình giao nhận, vận chuyển.

Máy móc, thiết bị tại nơi làm đề thi, dù bị hư hỏng hay không dùng đến, cũng chỉ được đưa ra ngoài khu vực cách ly khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ khi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các địa phương đã nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng lộ, lọt đề thi. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định có thể tổ chức kiểm tra vào ban đêm việc bảo mật đề thi, bài thi của thí sinh.

