Đăng ký thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ: Hồ sơ của thí sinh tự do cần những gì

Thứ Hai, ngày 29/06/2020 09:25 AM (GMT+7)

Đang là những ngày nước rút để thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ. Tuy nhiên, việc khai hồ sơ thế nào cho đúng, chuẩn không phải thí sinh nào cũng thuộc nằm lòng.

Hỏi: Các anh chị cho em hỏi hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay của thí sinh tự do bao gồm những gì và có những giấy tờ gì cần công chứng?

Trả lời:

Đối với thí sinh tự do, có thể chia thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất: Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT. Trường hợp này có thể gồm thí sinh đã dự thi THPT quốc gia các năm trước nhưng chưa đỗ tốt nghiệp và thí sinh không đủ điều kiện dự thi kỳ thi THPT quốc gia các năm trước. Hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH CĐ năm 2020 với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp gồm: 2 phiếu ĐKDT giống nhau, 2 ảnh 4x6 cm đựng trong một phong bì nhỏ. Chú ý sau ảnh phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh. Ngoài ra, phải có thể 1 ảnh để dán vào vị trí đã xác định ở mặt trước bì đựng phiếu ĐKDT. Bản photocopy 2 mặt Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. Bản photo phải trên 1 mặt giấy A42 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh. Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thí sinh phải có bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú.

Học bạ THPT; học bạ hoặc Phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX (bản sao);

Bằng tốt nghiệp THCS hoặc trung cấp (bản sao)

Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận

Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT có nguyện vọng được dự thi năm 2020 phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ dự thi của các kỳ thi trước.

Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp không có học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, xét tuyển vào cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hoá THPT theo quy định.

Các bản sao đều có công chứng.

Giấy xác nhận dân sự ( không có cái này không nộp được hồ sơ) do Công an xã, phường cấp.

Trường hợp 2: Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT, 2 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao).2 ảnh cỡ 4x6 cm. 2 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. CMTND hoặc thẻ căn cước công dân công chứng. Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có). Để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thí sinh phải có bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú.

Giấy xác nhận dân sự do Công an xã, phường cấp.

