Con trai đòi cắt tóc Hàn Quốc, Khánh Thi nhìn ngoại hình mới của cậu bé phải thốt lên: "Trẻ con bây giờ khác thế hệ mình thật"

Nhiều cha mẹ cho rằng, chỉ phụ huynh mới biết đâu là điều tốt đẹp nhất dành cho con. Họ không tin tưởng vào sự lựa chọn, quyết định của con. Sẽ có lúc trẻ bắt đầu nói với bạn những kiểu tóc hay phong cách ăn mặc mà chúng muốn thích và bạn nên tôn trọng con để con hiểu rằng sở thích và sở thích của chúng được chấp nhận. Con bạn đang ngày càng lớn khôn và có thêm nhiều nhận thức về thế giới xung quanh. Đến giai đoạn này, bạn cũng nên cho bé quyền tự do trong lựa chọn những thứ trong khả năng cho phép như kiểu tóc hay quần áo, giày dép.

Kubi là con trai đầu của cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển.

Kubi (tên thật Minh Cường) là con trai lớn của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển sinh năm 2015, năm nay vừa lên 8 tuổi. Vì xuất thân là con nhà nòi nên Kubi sớm bộc khả năng nhảy múa từ khi còn nhỏ. Nhóc tỳ từng đạt nhiều giải thưởng ấn tượng trong lĩnh vực dancesport, nổi bật nhất có lẽ là chiếc huy chương Vàng tại giải Syllabus World Championship 2023, với thành tích này Kubi đã lập kỷ lục cho nền dancesport Việt Nam khi đoạt huy chương Vàng quốc tế lúc mới 8 tuổi.

Cậu bé từng lập kỷ lục cho nền dancesport Việt Nam khi đoạt huy chương Vàng quốc tế lúc mới 8 tuổi.

Càng lớn, Kubi càng được khen chuẩn soái ca nhờ gương mặt điển trai, đôi mắt to tròn cùng gu ăn mặc cá tính. Lên 8 tuổi, cậu bé đã bắt đầu có những suy nghĩ, chính kiến riêng trong việc lựa chọn vẻ ngoài cho mình.

Mới đây, Khánh Thi chia sẻ lên trang cá nhân về câu chuyện con trai muốn tự quyết định kiểu tóc mới, cụ thể, cô viết: "Trẻ con bây giờ khác thế hệ mình thật. Xưa mình còn không chắc chắn mình thích để tóc thế nào và bố mẹ làm gì cũng được. Thậm chí là mình cũng không biết đẹp hay xấu nữa. Còn bây giờ mình và anh xã thấy Kubi nó chải tóc lên mới đẹp, kiểu phải chỉn chu vuốt keo mượt thì Kubi không chịu. Nó cứ kéo cái tóc mái xuống, kết quả là anh Nguyễn Đoàn Phan Hiển dẫn Kubi và Anna đi cắt tóc. Cậu Kubi lần đầu bảo ba là con muốn cắt tóc Hàn Quốc".

Kiểu tóc do chính Kubi yêu cầu nhận được rất nhiều lời khen.

Mặc dù bất đồng quan điểm với con, nhưng khi nhìn thành quả kiểu tóc Hàn Quốc theo đúng yêu cầu của Kubi thì Khánh Thi phải thừa nhận rằng con mình có gu thẩm mỹ tốt, hơn hẳn cô lúc còn nhỏ. Đa số cư dân mạng cũng dành lời khen cho cậu nhóc 8 tuổi này, kiểu tóc mới rất hợp với gương mặt của Kubi.

Trước đây cậu bé thường chải tóc ngược gọn gàng theo ý của bố mẹ.

Ngoài câu chuyện tôn trọng sở thích về kiểu tóc của con, trước đây, Khánh Thi cũng từng chia sẻ quan điểm về dạy con, mặc dù hai vợ chồng cô là những chuyên gia về dancesport và con trai cũng bộc lộ đam mê với bộ môn này khi mới 2 - 3 tuổi, nhưng cô không dạy con nhảy vì sợ bé bị mất đi sự sáng tạo. "Vợ chồng chị không ép con theo dancesport, chỉ đứng sau tạo điều kiện và giúp đỡ con theo đuổi đam mê, ước mơ". - Bà mẹ 3 con cho biết.

Có thể thấy, Khánh Thi luôn tôn trọng những sở thích của con, không phải bắt đầu bằng sự hà khắc hay ép buộc, cô cho con tiếp cận và phát huy sở thích nhảy múa một cách nhẹ nhàng và khéo léo khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

"Hai vợ chồng đều muốn các con được phát triển một cách tự nhiên nhất, quan trọng là bé ngoan, nghe lời ông bà, biết bày tỏ cảm xúc, thái độ của bản thân và từ đó mình lựa dạy con sau này. Việc trong tương lai, con sẽ lựa chọn kinh doanh theo gia đình nhà nội hay theo xu hướng hoạt động nghệ thuật như bố mẹ hay một lĩnh vực bất kì nào khác thì vợ chồng mình cũng hoàn toàn ủng hộ". - Khánh Thi nói thêm.

Ở tuổi lên 8, Kubi đã bắt đầu biết mình thích gì và muốn giữ chính kiến của mình.

Từ câu chuyện của con trai Khánh Thi, có nhiều bậc phụ huynh cũng sẽ thấy khá quen thuộc với các con nhà mình, không ít bé muốn được tự do lựa chọn kiểu tóc, quần áo, giày dép theo sở thích của mình. Trao cho con cơ hội để trải nghiệm, để sáng tạo, tăng cường sự tự tin và cảm thấy có trách nhiệm với bản thân mình sẽ cung cấp một nền tảng tuyệt vời cho bé phát triển các kỹ năng sống. Ngay cả những lựa chọn tầm thường cũng có thể tạo nên ảnh hưởng về lâu dài, dưới đây là những lợi ích khi bạn để con tự do sáng tạo với sở thích của bé.

Tự nhận thức về bản thân

Giống như chúng ta, các bé cũng có những nhận thức và quan điểm về chính bản thân mình. Trẻ em bắt đầu nhận ra hình ảnh mình trong gương ở tháng tuổi thứ 15. Đây chính là bước đầu tiên của quá trình tự nhận thức ở các bé. Kể từ thời gian này trở đi, các bé bắt đầu hình thành sở thích về màu sắc, họa tiết,… cũng như sở thích về trang phục. Nếu thấu hiểu được điều này, bạn nên cho con một ít không gian riêng để lựa chọn những kiểu tóc hay trang phục mà chúng thấy vừa vặn và yêu thích.

Có trách nhiệm hơn

Để trẻ tự do lựa chọn trang phục cho chính mình, dù đôi khi trang phục có hơi “kì lạ”, chính là cách bạn thể hiện sự tôn trọng đối với trẻ. Quyền tự do này sẽ dạy cho bé tính độc lập và biết cách chấp nhận kết quả của những quyết định mình đưa ra. Hãy tin tưởng và cho con cơ hội để tự do khám phá, bố mẹ nhé. Trải nhiệm này không những làm bé thích thú mà còn thắt chặt mối quan hệ giữa bạn và bé nữa đấy.

Hình thành sự tự tin

Cho bé quyền tự do lựa chọn kiểu tóc, trang phục là cách giúp bé xây dựng diện mạo bản thân và sự tự tin. Tạo dựng lòng tự trọng một cách lành mạnh và biết quý trọng cơ thể là điều rất quan trọng. Sự tự tin này sẽ đi theo bé trong suốt quá trình phát triển và chính nó sẽ tạo cho con bạn tính độc lập và sáng tạo trong suy nghĩ.

Tiết kiệm

Thay vì cứ lãng phí tiền cho những thứ bé không thích mặc, để trẻ tự chọn trang phục trong lúc mua sắm sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Trong lúc lựa chọn trang phục, bé sẽ là người đưa ra quyết định. Việc này tạo cho bé khả năng làm chủ và cũng vì lý do này mà bé sẽ thường xuyên mặc những trang phục do mình lựa chọn hơn.

