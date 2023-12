Cô giáo khoe ảnh cơm trưa ở trường mẫu giáo của con, mẹ tức giận kéo phụ huynh cả lớp đi kiện

Nhiều phụ huynh có suy nghĩ con đi mẫu giáo được cung cấp những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng ở trường rồi nên khi về nhà thường không chú trọng nữa. Tuy nhiên điều này vô cùng nguy hại nếu trong trường hợp thực đơn ăn uống tại trường của trẻ lại không được như mong đợi.

Mới đây một bà mẹ có con trai 3 tuổi đang đi học mẫu giáo gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung với bài đăng tố cáo bữa ăn ở trường thiếu dinh dưỡng dành cho trẻ. Người mẹ này cho hay, nhiều ngày liền con trai của chị đi học về đều kêu đói và hỏi mẹ xem nhà có gì để ăn không.

Lúc đó chị chỉ hiểu đơn giản là có lẽ con mới đi lớp chưa quen được lịch sinh hoạt ở trường nên ăn ít hoặc thức ăn nhà trường nấu cho học sinh thường ít dầu mỡ nên con đói là chuyện bình thường. Bởi khi được hỏi về các món ăn hàng ngày ở trường, đứa trẻ đều nói rằng "rất ngon". Cho đến một ngày chị mới biết được hóa ra sự thật không phải thế.

Khi một cô giáo thực tập mới chuyển đến lớp của con trai chị không biết được quy định của nhà trường nên đã vô tư chụp ảnh bữa ăn trưa của học sinh để đăng lên nhóm lớp cho tất cả các bậc phụ huynh cùng xem. Lúc này người mẹ và nhiều phụ huynh khác mới biết được mỗi bữa trưa ở trường các con được ăn gì.

Theo như ngày hôm đó thì các món được bày trên bàn ăn khác xa hoàn toàn thực đơn mà nhà trường đã gửi cho quý phụ huynh. Các con chỉ được cung cấp 1 chiếc bánh bao, 1 ít rau xanh và bát canh súp nhiều nước.

Các bậc phụ huynh trong nhóm bắt đầu xôn xao vì thực tế chi phí mỗi bữa ăn mà họ đã phải trả cho con không hề nhỏ, 600 tệ/tháng (khoảng 2 triệu đồng), trung bình 20 tệ/ngày (khoảng 67 nghìn đồng) chỉ để ăn trưa.

Khi thấy các phụ huynh xôn xao trong nhóm quá nhiều, 1 cô giáo lâu năm đã trả lời "Các em chỉ phải đóng 600 tệ một tháng nhưng hiện tại thực phẩm đều tăng giá rất nhiều nên không thể cung cấp những bữa ăn ngon hơn được".

Điều này lại càng khiến hội phụ huynh tức giận hơn nữa. Mọi người quyết định cùng nhau tới trường một buổi để gặp trực tiếp hiệu trưởng nhà trường, xin một lời giải thích thỏa đáng.

Thực tế 3 tuổi là giai đoạn trẻ cần được cung cấp một bữa ăn dồi dào với đa dạng các chất dinh dưỡng để nạp năng lượng và đảm bảo phát triển tối đa. Do đó dù là ở nhà hay ở trường cũng cần phải đảm bảo yếu tố dinh dưỡng này. Các bậc cha mẹ nên thường xuyên nán lại trường, theo dõi các bữa ăn hàng ngày của con để biết được chắc chắn con được cung cấp một bữa ăn chất lượng so với số tiền mình bỏ ra. Nếu có bất kì thắc mắc gì cần lập tức can thiệp để đảm bảo con nhận đủ chất dinh dưỡng trong các bữa ăn ở trường.

Cha mẹ lưu ý chế độ ăn cho bé trong ngày sẽ chia theo từng nhóm tuổi khác nhau, nhóm trẻ từ 3-5 tuổi sẽ cần 150-200g thịt cá tôm mỗi ngày. Và nhìn chung tất cả các nhóm tuổi đều cần có lượng thịt cá tôm nhất định trong các bữa ăn, và bao gồm thêm các thực phẩm chứa chất dinh dưỡng khác.

Chế độ ăn cho một số lứa tuổi như sau:

Trẻ từ 1-2 tuổi:

Vẫn tiếp tục cho bú mẹ, nếu mẹ không có sữa cho trẻ uống sữa ngoài từ 300-500 ml/ngày.

Ăn 4 bữa cháo hoặc súp mỗi ngày. Ăn quả chín theo nhu cầu của trẻ. Lượng thực phẩm trong ngày: gạo (100-150g); thịt hoặc cá, tôm (100-120g); trứng gà 3-4 quả/tuần; đầu mỡ (25-30 g); rau xanh (50-100g); quả chin (150-200g).

Trẻ từ 2-3 tuổi:

Cơm nát, hoặc cháo, mỳ, súp, phở và uống sữa.

Số bữa ăn trong ngày: 4 bữa cơm nát (cháo, mỳ, súp), sữa 300-400 ml/ngày. Lượng thực phẩm trong ngày: gạo (150-200g) nếu ăn bún, mỳ, súp thì rút bớt lượng gạo; thịt hoặc cá, tôm (120-150g); dầu mỡ (30-40g); rau xanh (150-200g); quả chín (200g).

Trẻ từ 3-5 tuổi:

Ăn 4 bữa ngày, nhưng lượng ăn vào tăng lên, cho trẻ ăn những món trẻ yêu thích. Không cho trẻ ăn bánh kẹo, nước ngọt, quả chín trước bữa ăn. Lượng thực phẩm hàng ngày dùng cho trẻ: gạo (200-300g); thịt hoặc cá, tôm (150-200g); dầu mỡ (30-40g), rau xanh (200-250), quả chín (200-300g), sữa (300-400 ml).

