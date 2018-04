Chuyên viên gửi nhầm đáp án trước giờ thi, HS lớp 8,9 toàn TP Cần Thơ "ôm hận"

Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ cho rằng không hề hay biết việc hoãn thi nhưng sau đó cấp dưới của sở này lại có thông báo “trần tình” về lý do hoãn thi.

Tối 27-4, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Cần Thơ đã ký thông báo về thông tin "Hoãn lịch kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh chương trình hệ 10 năm" do báo chí đưa tin vào chiều cùng ngày.

Thông báo hoãn thi của Trường THCS Lương Thế Vinh đăng tải trên Facebook của trường sát giờ thi

Theo thông báo này, ngày 27-4, theo kế hoạch, các học sinh trung học cơ sở (THCS) theo học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm làm bài kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh. Đề kiểm tra do Sở GD-ĐT biên soạn và gửi về các phòng GD-ĐT. Các phòng GD-ĐT chịu trách nhiệm in sao, bảo mật đề kiểm tra và gửi đến các trường THCS. Tuy nhiên, do sơ suất nên chuyên viên phụ trách tiếng Anh của sở đã gửi hướng dẫn chấm qua hộp thư điện tử cho các đơn vị trước thời gian tổ chức kiểm tra. Sau khi phát hiện, Sở GD-ĐT nhận thấy khả năng rò rỉ hướng dẫn chấm thi (kèm đáp án - PV) có thể xảy ra, không đáp ứng tính bảo mật của đề kiểm tra. Do đó, sở đã thông báo khẩn đến các cơ sở giáo dục yêu cầu hoãn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh chương trình hệ 10 năm.

Thông báo "trần tình" của Sở GD-ĐT TP Cần Thơ do Cánh Văn phòng sở này ký và phát đi vào tối 27-4, chứ không không phải Ban Giám đốc sở ký

Sở GD-ĐT khẳng định không có hiện tượng lộ đề kiểm tra như một số trang báo mạng đã đưa tin. Sở sẽ tổ chức kỳ kiểm tra môn tiếng Anh chương trình hệ 10 năm vào thời điểm sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Sở GD-ĐT sẽ làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, xử lý theo đúng quy định hiện hành.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trưa 27-4, trên Facebook của Trường THCS Lương Thế Vinh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bất ngờ đăng thông báo khẩn với nội dung: "Phụ huynh và học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh và THCS Đoàn Thị Điểm (học tạm chung Trường THCS Lương Thế Vinh) lưu ý: Theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, buổi thi chiều nay, ngày 27-4, sẽ không tổ chức thi môn tiếng Anh hệ 10 năm khối 8, 9 cho đến khi có thông báo mới. Môn thi tiếng Pháp, toán tiếng Pháp của 2 trường cũng được hoãn lại để chờ thông báo sau".

Vì sát giờ thi nên thông báo này khiến học sinh và phụ huynh tỏ ra rất bất ngờ. Ngoài ra, có thông tin cho rằng, lý do hoãn là vì đây là đề do Sở GD-ĐT TP Cần Thơ ra, nhưng một cán bộ của Phòng GD-ĐT quận Ninh Kiều đã bóc trước hướng dẫn chấm thi có kèm đáp án nên buộc lòng học sinh khối lớp 8, 9 toàn TP Cần Thơ bị hoãn thi .

Liên lạc với bà Lâm Thanh Liễu, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Ninh Kiều, vào lúc 12 giờ 33 phút thì được biết: "Cái đó do trục trặc gì ở trên thành phố. Môn tiếng Anh khối lớp 6, 7 vẫn thi bình thường, còn khối 8, 9 trục trặc cần phải điều chỉnh nên dời lại qua lễ 30-4, 1-5. Cái này cả thành phố chứ không riêng gì quận Ninh Kiều".

Trả lời câu hỏi về việc có một cán bộ Phòng GD-ĐT quận Ninh Kiều sáng nay đã bóc trước đáp án nên lộ đề, dẫn đến bị hoãn thi thì bà Liễu cho rằng: "Không phải. Đề do sở đưa xuống cho Phòng GD-ĐT in sao. Phòng cũng in sao rồi đóng gói đem về chứ anh đó đâu có bóc ra làm chi".

Thế nhưng, liên hệ với bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, vào lúc 13 giờ 49 phút thì bà Thắm tỏ ra bất ngờ trước thông tin môn tiếng Anh khối lớp 8, 9 toàn thành phố bị hoãn thi. "Lớp 8, 9 thì phải hỏi Phòng GD-ĐT" – bà Thắm cho biết.

Khi được hỏi việc một cán bộ Phòng GD-ĐT quận Ninh Kiều bóc trước đáp án thi thì bà Thắm cho rằng: "Chưa có thông tin chính thức. Tôi đang họp ở ủy ban".

Thế nhưng, đến tối cùng ngày, Sở GD-ĐT TP Cần Thơ lại có thông báo như nêu trên.