Chuyện lạ ở Hà Tĩnh: Trường THPT tổ chức lễ bế giảng vào... ban đêm

Thứ Hai, ngày 11/06/2018 12:00 PM (GMT+7)

Giáo dục Sự kiện:

Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (Thạch Hà- Hà Tĩnh) đã quyết định tổ chức lễ bế giảng năm học 2017-2018 vào ban đêm, một việc làm “xưa nay chưa từng có”. ..

Quang cảnh buổi bế giảng vào ban đêm của Trường THPT Lê Quý Đôn (Ảnh: CTV)

Một số giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn (Thạch Hà) phản ánh: Theo quyết định của Hiệu trưởng, tối ngày 30.5, diễn ra Lễ tổng kết năm học 2017-2018 và tri ân học sinh lớp 12 ra trường.

Theo nhiều GV, đây là một việc làm “chẳng giống ai” vì lễ bế giảng thuộc kế hoạch năm học, phải được tổ chức trong giờ hành chính. Mặt khác, việc tổ chức vào ban đêm gây khó khăn, có thể mất an toàn cho học sinh vì nhiều em nhà cách xa trường đến 15 km.

Sau tiết mục văn nghệ, đến phần phát thưởng cho học sinh giỏi, thầy Lê Hồng Nhật- Phó Hiệu trưởng nhà trường công bố Quyết định (kèm theo danh sách học sinh) có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018 được khen thưởng và mời ông Lê Quang Tuấn- Hiệu trưởng lên phát thưởng cho học sinh.

Phản ứng trước một số học sinh lên nhận thưởng muộn, ông Hiệu trưởng đã từ chối phát thưởng cho những học sinh này, trước sự ngỡ ngàng của quan khách, CB, GV, học sinh nhà trường.

Ông Nguyễn Phùng Lưu- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thạch Hà, người được mời tham dự lễ bế giảng cho biết ông có việc ra về ngay sau đó, và không muốn bình luận gì thêm.



Trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: QĐ

Chúng tôi nối điện thoại với ông Nguyễn Văn Hùng- Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh Trường PTTH Lê Quý Đôn. Theo ông Hùng, lần đầu tiên trong đời, ông dự lễ tổng kết năm học vào ban đêm. Ông phàn nàn cách xử lý của thầy hiệu trưởng không tiếp tục phát phần thưởng cho học sinh là quá cứng nhắc, thiếu uyển chuyển.

Sau lễ tổng kết, ra khỏi trường, đã xảy ra xô xát giữa học sinh với nhau.

Làm việc với PV, ông Lê Quang Tuấn- Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn thừa nhận tổ chức lễ bế giảng, phát thưởng vào ban đêm. Ông Tuấn giải thích do tổ chức ban ngày nắng nóng, và do chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, ông muốn kiểm tra về bảo đảm an ninh.

Về việc sau lễ bế giảng, học sinh có xô xát đánh nhau, ông Tuấn cho hay ông có nghe thông tin về sự việc, nhưng không chứng kiến.

Ông Tuấn cũng xác nhận việc một số học sinh lên nhận thưởng muộn bị “mời” xuống và không được phát thưởng.

Theo ông Tuấn, lúc đó, ông Nguyễn Phùng Lưu có đề nghị ông phát thưởng cho những học sinh lên muộn, nhưng ông Tuấn từ chối.