Chiều nay, hơn 26.000 thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Thứ Tư, ngày 02/09/2020 12:37 PM (GMT+7)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 có 26.014 thí sinh của 27 tỉnh/thành chưa thể dự thi đợt 1 vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Các thí sinh này sẽ dự thi tại 11 hội đồng thi của các tỉnh/thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên - Huế, Hà Nội.

Trong đó, Đà Nẵng có 10.807 thí sinh, Quảng Nam có 9.103 thí sinh, Đắk Lắk có 5.396 thí sinh…

Riêng TP Đà Nẵng, điểm thi Trường THPT Võ Chí Công sẽ dành cho các thí sinh thuộc diện F1, F2. Các cán bộ phải mặc đồ bảo hộ trong quá trình làm nhiệm vụ tại điểm thi này từ ngày 2 - 4/9 tới.

Cũng tại điểm thi này, 70 thí sinh sẽ được bố trí phòng thi tại 3 khu vực riêng cho từng diện thí sinh F1, F2 và thí sinh thường trú ở khu vực đang thực hiện biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

Một số tỉnh như Sơn La, Nam Định, Hải Phòng, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, mỗi Hội đồng thi có 1 thí sinh tham dự nên địa phương gửi thí sinh thi nhờ ở hội đồng thi của tỉnh khác.

Bắt đầu từ 8 giờ sáng nay, các cán bộ làm công tác thi có mặt điểm thi để phân công nhiệm vụ, thống nhất phương thức làm việc; kiểm tra các công việc chuẩn bị cho kỳ thi; quán triệt lại quy chế thi…

Trong buổi sáng, các điểm thi cũng kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo an toàn của điểm thi; các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, giáo viên làm thi và thí sinh.

Dù số lượng thí sinh so với đợt thi đầu là rất ít, có hội đồng thi tổng số thí sinh chưa đến 10, nhưng mọi quy trình làm thi vẫn được thực hiện nghiêm, bài bản, đúng quy chế như đợt 1, cả về an toàn trường thi và an toàn phòng chống dịch bệnh.

Bắt đầu từ 14 giờ chiều nay (2/9), các thí sinh dự thi trong đợt 2 sẽ đến điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính (nếu có sai sót), nghe phổ biến quy chế thi và lịch thi. Môn thi đầu tiên là Ngữ văn với thời lượng 120 phút sẽ bắt đầu vào sáng ngày 3/9.

