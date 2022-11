Chậm nhất đến đầu học kỳ 2, các trường ở TP.HCM phải thực hiện lùi giờ học

Chia sẻ trong buổi họp báo của UBND TP.HCM chiều ngày 24/11, Chánh văn phòng sở GD&ĐT TP.HCM Hồ Tấn Minh cho biết tính đến hiện tại, một số cơ sở giáo dục trên địa bàn chưa thực hiện lùi giờ học theo quyết định trước đó. Nguyên nhân được đưa ra là việc thay đổi giờ học sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động, kế hoạch của nhà trường.

“Sở GD&ĐT đã chỉ đạo, chậm nhất đến đầu học kỳ 2, các trường phải thực hiện lùi giờ học theo quyết định đã ban hành. Sở cũng yêu cầu nhà trường phải có kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6h30 mỗi ngày để tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh", báo Dân Trí dẫn lời ông Hồ Tấn Minh.

Trước đó, Ban giám đốc sở GD&ĐT đã quyết định lùi giờ học đối với học sinh các cấp từ mầm non đến THPT. Cụ thể, học sinh mầm non và tiểu học sẽ bắt đầu giờ học sớm nhất lúc 7h30, cấp THCS vào học sớm nhất lúc 7h15, còn cấp THPT sớm nhất là 7h.

Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo, chậm nhất đến đầu học kỳ 2, các trường phải thực hiện lùi giờ học theo quyết định đã ban hành. Ảnh minh họa: Kinh Tế Đô Thị

Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, ông Hồ Tấn Minh thông tin, TP.HCM có 1.834 trường học đang hoạt động các bếp ăn tập thể. Sở GD&ĐT đã ký kết liên tịch với Ban Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm TP để phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động của các bếp ăn tập thể nói trên.

Bên cạnh đó, sở GD&ĐT cũng chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện giám sát công tác chế biến, giá thành bữa ăn trong nhà trường. Lãnh đạo các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm liên quan đến việc kiểm soát, đảm bảo an toàn thực phẩm cho bếp ăn, nhà ăn, thực phẩm mỗi bữa ăn phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Báo Kinh Tế Đô Thị thông tin, tháng 10/2022, sở GD&ĐT TP.HCM đã tổ chức các lớp tập huấn với 24.000 chuyên viên phụ trách công tác y tế trong ngành. Nội dung chủ yếu là phải đảm bảo an toàn thực phẩm, phải được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường.

Trên địa bàn có hơn 5.000 cơ sở giáo dục, đây là một khó khăn lớn đối với ngành. Tuy nhiên, sở GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị, phòng giáo dục các quận, huyện và TP Thủ Đức cần phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát nhằm giảm tối thiểu tất cả những chuyện xảy ra đối với học sinh.

Chánh văn phòng sở GD&ĐT TP.HCM nói: “Với sự chỉ đạo của UBND TP, ngành giáo dục đã thành lập các đoàn đi giám sát các cơ sở giáo dục, đặc biệt tại các trường tiểu học, mầm non. Qua giám sát nhằm nắm lại tình hình thực hiện việc đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định. Từ đó xác định các đơn vị có đảm bảo được hay không. Việc kiểm tra, giám sát phối hợp với Ban An toàn thực phẩm và kiểm tra đột xuất”.

