Cẩm nang cho thí sinh tự do thi tốt nghiệp THPT: Nắm chắc để không hối tiếc

Để đảm bảo quyền lợi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT một cách thuận lợi và đúng quy định, Bộ GD&ĐT đã đưa ra những yêu cầu cụ thể mà thí sinh tự do cần đặc biệt lưu ý. Việc nắm vững những thông tin này không chỉ giúp các em tránh khỏi những sai sót đáng tiếc trong quá trình đăng ký mà còn tạo tiền đề vững chắc cho một kỳ thi thành công.

Một trong những điểm then chốt mà thí sinh tự do cần chú ý chính là điều kiện về học lực. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, những thí sinh tự do chưa đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12 sẽ phải thực hiện một bước quan trọng để "làm mới" hồ sơ học bạ của mình.

Cụ thể, các thí sinh này bắt buộc phải đăng ký và tham gia kỳ kiểm tra cuối năm học đối với những môn học có điểm trung bình cả năm dưới 5. Kết quả của các bài kiểm tra này sẽ được sử dụng để thay thế cho điểm trung bình môn học cũ, từ đó tính toán lại điểm trung bình chung cả năm lớp 12. Điều kiện tiên quyết để được dự thi tốt nghiệp THPT là điểm trung bình chung sau khi được tính lại phải đạt từ trung bình trở lên theo quy định hiện hành.

Bên cạnh học lực, hạnh kiểm cũng là một yếu tố không thể bỏ qua đối với thí sinh tự do. Những thí sinh không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12 cần đặc biệt lưu ý đến quy trình xác nhận từ chính quyền địa phương.

Để được xem xét và xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm, các thí sinh này phải xin xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú về việc chấp hành đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Sau khi có được xác nhận này, thí sinh cần nộp lại cho trường phổ thông nơi các em đã học lớp 12 để trường xem xét và xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định. Việc này không chỉ đánh giá quá trình rèn luyện đạo đức, lối sống của thí sinh mà còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và địa phương trong việc đảm bảo một kỳ thi công bằng, nghiêm túc.

Một tình huống không hiếm gặp đối với thí sinh tự do, đặc biệt là những người đã tốt nghiệp THPT từ nhiều năm trước, chính là việc bị mất bản chính học bạ THPT. Trong trường hợp này, Bộ GD&ĐT cũng đã có những hướng dẫn cụ thể để giúp thí sinh giải quyết vấn đề, đảm bảo quyền lợi dự thi. Theo đó, thí sinh bị mất bản chính học bạ THPT cần nhanh chóng liên hệ với trường phổ thông nơi các em đã học lớp 12 để được xác nhận lại bản sao học bạ đã được cấp trước đó.

Trong trường hợp không còn bản sao học bạ, thí sinh có thể yêu cầu trường cấp bản sao kết quả học tập THPT dựa trên việc đối chiếu với hồ sơ lưu trữ của trường. Một phương án khác được chấp nhận là sử dụng hồ sơ thi của các kỳ thi trước (nếu có) để làm căn cứ xác nhận. Việc chủ động liên hệ và cung cấp thông tin đầy đủ sẽ giúp quá trình xác minh diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn.