Cách để con đạt kết quả cao trong các kỳ thi, bất kể môn thi trước có tốt hay không

Trước mỗi kì thi "vượt vũ môn", nhất là kì thi tốt nghiệp THPT - một cột mốc quan trọng trong hành trình học tập của các em, không chỉ sĩ tử mà các bậc phụ huynh còn căng thẳng, áp lực không kém. Thế nhưng, chính sự lo lắng đó lại ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của các con khi bước vào phòng thi.

Trao đổi với PV, Ths tâm lý Đỗ Như Hảo – Giám đốc điều hành Học viện Thành Công cho rằng, trong kì thi tốt nghiệp THPT sự lo lắng của cha mẹ là dễ hiểu. Điều này xuất phát từ tình yêu thương, mong muốn tốt đẹp dành cho con. Cha mẹ muốn con mình có một tương lai tươi sáng, một cơ hội để thực hiện những ước mơ và mục tiêu của mình, là bước đệm giúp con tự tin lựa chọn ngành nghề, đại học hoặc trường cao đẳng mà con sẽ tiếp tục học. Suốt 12 năm ròng rã, cha mẹ cũng là người chứng kiến những nỗ lực mà các con đã đổ vào quá trình học tập và chuẩn bị cho kỳ thi. Thậm chí đó là những vấp ngã, những bài học mà con nhận được nên khi con bước vào kì thi, cha mẹ cũng hồi hộp, lo âu vô cùng.

Cùng với đó, xã hội ngày nay, áp lực thành công và đạt thành tích cao trong học tập được đặt lên vai của học sinh. Không ít cha mẹ cảm thấy áp lực từ sự kì vọng của xã hội. Họ so sánh con với người khác và lo rằng nếu con không đạt kết quả cao, sẽ có thể bị đánh mất cơ hội tương lai và gặp khó khăn trong hành trình sự nghiệp.

Ths Đỗ Như Hảo cho rằng, một số phụ huynh có thể gặp sai lầm mà ảnh hướng đến tâm lý, kết quả thi tốt nghiệp của con khi đồng hành cùng con mùa thi:

+ Áp đặt quá nhiều: Cha mẹ có thể ép con học thêm một môn nào đó mà con không thực sự quan tâm hoặc không có năng lực để học. Điều này có thể khiến con cảm thấy áp lực quá lớn và không thể tập trung vào các môn thi khác.

+ Không cho con nghỉ ngơi đúng thời gian: Cha mẹ có thể đòi hỏi con học suốt ngày đêm mà không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, đặc biệt trong những ngày thi. Điều này có thể làm giảm sức khỏe của con và không thể tập trung vào các môn thi.

+ Quá lo lắng và căng thẳng: Cha mẹ quá lo lắng về kết quả thi của con và thường xuyên đặt ra những câu hỏi liên tục về kỳ thi, về kết quả có thể đạt được. Điều này có thể làm con cảm thấy căng thẳng và không thể tập trung vào các môn thi.

+ Không thể chấp nhận thất bại: Cha mẹ không thể chấp nhận thất bại của con và thường xuyên đặt ra những yêu cầu quá cao. Điều này có thể làm cho con cảm thấy áp lực quá lớn và không thể tập trung vào các môn thi.

+ So sánh với người khác: Một sai lầm khác là cha mẹ thường so sánh con với những người khác, đặc biệt là những học sinh giỏi hoặc những người có thành tích xuất sắc. Việc so sánh này chỉ làm gia tăng áp lực không cần thiết và tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trong tâm trí của con. Mỗi học sinh có những điểm mạnh và yếu riêng, và quan trọng hơn là khuyến khích con phát triển tiềm năng cá nhân mà không so sánh với ai khác.

+ Thiếu tình cảm và động viên: Một sai lầm cuối cùng là thiếu tình cảm và động viên từ cha mẹ. Trong quá trình căng thẳng của kỳ thi, con cần sự động viên và lời khích lệ từ cha mẹ để cảm thấy được yêu thương và tin tưởng vào khả năng của mình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cha mẹ có thể bị cuốn vào sự lo lắng của mình và quên đi việc thể hiện sự động viên và yêu thương đối với con. Điều này có thể ảnh hưởng đến tinh thần và sự tự tin của con.

Giúp con tự tin đạt kết quả thi tốt

Để tránh những sai lầm và giúp con tự tin làm bài thi, bất kể bài thi trước con làm tốt hay không, Ths Đỗ Như Hảo cho rằng cha mẹ cần phải lưu ý những điểm này:

+ Một trong những bí quyết quan trọng nhất để môn thi đầu tiên không ảnh hưởng đến môn tiếp theo là tạo ra một lịch trình hợp lý cho con. Hãy giúp con lập kế hoạch ôn tập cụ thể cho từng môn học, phân chia thời gian một cách hợp lý và tạo ra một sự cân bằng giữa ôn tập và thư giãn. Điều này giúp con duy trì một tinh thần lạc quan và tránh bị mất kiên nhẫn và sự tập trung.

+ Bố mẹ cần hiểu rõ và tôn trọng khả năng của con: Hãy hiểu rằng mỗi học sinh có những khả năng và tiến trình học tập riêng. Hãy tôn trọng và đánh giá đúng khả năng của con, không so sánh với người khác. Điều quan trọng là con phải cố gắng hết sức và làm tốt nhất trong khả năng của mình. Đồng thời hãy lắng nghe con chia sẻ về cảm xúc, lo lắng và khó khăn mà con đang trải qua để đưa ra sự hỗ trợ và lời khuyên cần thiết để con vượt qua những thách thức.

Ths Đỗ Như Hảo cho rằng, để tránh những sai lầm và giúp con tự tin làm bài thi, bất kể bài thi trước con làm tốt hay không sự đồng hành của cha mẹ rất quan trọng

+ Bố mẹ cũng cần đảm bảo rằng con có chế độ ăn uống lành mạnh, đủ dinh dưỡng và đủ giấc ngủ. Chế độ ăn uống cân đối và đầy đủ dinh dưỡng giúp con duy trì sức khỏe tốt và năng lượng cần thiết để thi đấu tốt. Đồng thời, hãy khuyến khích con thực hiện các hoạt động thể dục để giảm căng thẳng và duy trì tinh thần lạc quan.

+ Ngoài ra, bố mẹ cần truyền đạt cho con tầm quan trọng của việc kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ tích cực. Hãy khuyến khích con tin vào khả năng của mình, nhắc nhở con về những thành công trước đây và nhắc nhở con rằng kỳ thi chỉ là một bước trong hành trình học tập và sự phát triển của con.

Một số câu nói cha mẹ có thể nói với con để gia tăng sự tự tin trong con như: "Con yêu, bố mẹ tin tưởng vào khả năng của con." "Hãy làm tốt nhất con có thể, kết quả không quan trọng bằng quá trình con đã trải qua." "Bố và mẹ sẽ đồng hành cùng con và hỗ trợ con trong mọi khó khăn." "Hãy nhìn vào những thành công mà con đã đạt được và sử dụng chúng như nguồn động lực cho kỳ thi tới." "Con không cần phải hoàn hảo, chỉ cần cố gắng hết sức là đủ."….

+ Cuối cùng, hãy nhắc nhở con rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT không định đoạt thành công cuối cùng của cuộc sống. Sự cố gắng và nỗ lực của con sẽ được đánh giá cao hơn là kết quả cuối cùng. Dù kết quả môn thi đầu tiên có khả quan hay không, hãy khích lệ con tập trung vào môn tiếp theo và hãy tin rằng con sẽ vượt qua mọi thách thức.

