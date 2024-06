Bộ GD - ĐT thông tin về đề thi Toán ở Đắk Lắk bị lỗi

Liên quan đến mã đề 119 môn Toán kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024 ở Đắk Lắk bị sai hàng chục lỗi, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, ban chỉ đạo đã nắm được thông tin và đã giao cho ban chỉ đạo thi tỉnh rà soát cụ thể, hướng xử lý theo nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Nếu câu in lỗi khiến thí sinh không đọc được đề, không làm được thì sẽ báo cáo hướng xử lý cụ thể.

Trước đó, theo phản ánh của phụ huynh, mã đề thi 119 môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Đắk Lắk bị lỗi nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết quả thi.

Đề thi Toán, mã đề 109 bị in lỗi. (Ảnh: VNE)

Cụ thể, một trang của đề thi Toán mã 119 bị lỗi hàng chục vị trí. Trong đó, đề vừa lỗi văn phong tiếng Việt, vừa lỗi về mặt ký hiệu toán học.

Một số câu lỗi cả câu hỏi, cả đáp án, sai công thức, sai bản chất, thiếu dữ liệu. Điều này sẽ ảnh hưởng quyền lợi của thí sinh sử dụng môn toán để xét tuyển đại học.

Đại diện Bộ GD-ĐT cũng cho biết, Hội đồng ra đề thi thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thực hiện nhiệm vụ đúng kế hoạch, ra đề thi đáp ứng yêu cầu tổ chức thi. Theo đó, nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; các nội dung dạy học được điều chỉnh do tác động của dịch Covid-19 không được đưa vào đề thi năm nay.

Đề thi gốc được bàn giao cho các Hội đồng thi để tổ chức in sao kịp thời, bảo đảm bảo mật tuyệt đối. Các Sở GD&ĐT đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực để triển khai công tác in sao, vận chuyển, bàn giao đề thi để tổ chức thi tại địa phương. Việc bảo quản và sử dụng đề thi tại các điểm thi bảo đảm an toàn, bảo mật, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi.

