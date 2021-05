Biến khó chịu vì ở nhà trở thành niềm vui cho con

Chủ Nhật, ngày 09/05/2021 01:00 AM (GMT+7)

Giai đoạn trẻ phải học online này, nếu bố mẹ biết cách sẽ giúp con có được quãng thời gian chất lượng, ý nghĩa.

Biến việc nhà thành trò chơi

Thực tế là những trẻ ở độ tuổi tiểu học thường có tâm lý rất thích làm việc nhà với cha mẹ. Do đó, đây là cơ hội "vàng" để cha mẹ hướng dẫn con nấu ăn, làm bánh, làm việc nhà. Hãy biến những việc làm ngày thường thành trò chơi và cùng thực hiện với con. Đừng quên khích lệ hay có phần thưởng nhỏ cho trẻ khi trẻ làm tốt.

Tạo thói quen đọc sách cho con

Trong thời gian nghỉ ở nhà, ba mẹ nên hướng dẫn trẻ cách tự đọc sách ngay cả khi không có ba mẹ ở bên cạnh bằng việc cho con tự do lựa chọn những quyển sách yêu thích, tự do chọn góc đọc sách miễn sao đủ ánh sáng và an toàn với thị lực của trẻ. Ngoài ra, ba mẹ cũng cần lưu ý cho trẻ một số kỹ năng đọc như đọc từ trên xuống, từ trái sang phải, hết trang này đọc sang trang khác….

Ba mẹ có thể tham khảo những cuốn sách tranh có hình ảnh sinh động, màu sắc theo chủ đề cho các trẻ bé và các sách tranh có cốt truyện đơn giản cho các trẻ lớn để thu hút sự chú ý và tập trung của các con. Với những tựa sách này, ngay cả khi ba mẹ không có nhà, trẻ cũng có thể xem, đọc sách độc lập. Ông bà hay các bác giúp việc cũng có thể cùng trẻ đọc sách truyện tranh.

Để các con không chán khi phải đọc sách độc lập, ba mẹ có thể dựng lều đọc sách cho con tại nhà để các con có thể có một không gian mời gọi, thích thú.

Bày các trò chơi tại nhà

Có rất nhiều các trò chơi tại nhà mà bạn có thể tham khảo trên google. Các trò chơi đó có thể chơi cùng nhau, cùng anh chị em trong gia đình, cùng ba mẹ hoặc có những trò chơi trẻ một mình tự khám phá. Chịu khó tìm kiếm bạn sẽ thấy rất nhiều, từ những thứ đơn giản như thủ công, tô vẽ, đến những thứ phức tạp hơn như các thí nghiệm khoa học. Tất cả đều sẽ trở nên cuốn hút đối với trẻ.

Và tất nhiên, đừng quên tăng cường đề kháng cho con

Để phòng chống dịch bệnh, đừng quên tăng cường miễn dịch cho con bằng cách ăn uống đủ chất. Nên cho trẻ ăn các thức ăn dễ tiêu và được nấu chín. Ngoài ra, cần bổ sung rau củ, trái cây và các loại vitamin thiết yếu cho cơ thể.

Ngoài ra, hãy thường xuyên cùng con tham gia các bài tập nhỏ, các hoạt động thể chất tại nhà như nhảy dây, đá bóng, đá cầu, tập yoga. Sự đồng hành của cha mẹ sẽ khiến trẻ cảm thấy phấn khích và tràn đầy năng lượng.

