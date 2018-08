Bất ngờ khan hiếm sách giáo khoa: Chuyện ở xứ người

Việt Nam nghèo nhưng lãng phí Từng là một giáo viên, được Microsoft công nhận là chuyên gia giáo dục toàn cầu, cô Tô Thụy Diễm Quyên, chuyên viên phụ trách Chương trình Giáo dục (Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục thuộc Sở GD&ĐT TPHCM) cho biết, ở nước ngoài, người dân không mua SGK. “Học sinh dùng xong để lại thư viện cho người khác dùng dù đất nước họ rất giàu. Không có chuyện SGK mua mười đồng rồi bán ve chai một xu như Việt Nam” - cô Quyên nói. Theo cô Quyên, thế giới hiện đại là dạy cho đứa trẻ biết cách tư duy về vấn đề, cách giải quyết vấn đề. Với mục tiêu giáo dục ở thế kỷ 21 thì kiến thức chỉ là cái kênh để hình thành ra kỹ năng. Kiến thức sẽ lạc hậu theo thời gian. Khi soạn xong một bộ SGK và in ra thì lượng lớn kiến thức trong đó đã lạc hậu. Vì vậy, nếu đứa trẻ có tính chủ động, thì không cần cung cấp nó cũng có kiến thức. Do đó, nhiệm vụ của cấp quản lý, hoạch định chính sách về giáo dục chỉ cần đưa ra mục tiêu chung: Ở tiểu học đứa trẻ cần hiểu biết những gì và mức độ như thế nào, cấp độ THCS ra sao… Còn sử dụng giáo trình nào, kiến thức ở đâu thì phải do người dạy và người học quyết định. Họ chỉ có barie để kiểm soát được kiến thức, kỹ năng đứa trẻ đạt được và xem có phải hỗ trợ thêm khi đứa trẻ tốt nghiệp hay không mà thôi. “Còn vẫn chạy theo SGK tức là vẫn chú trọng việc lấy kiến thức là mục tiêu chứ không phải kỹ năng là mục tiêu. Trước đây, có người nói một bộ SGK có tuổi thọ trong 10 năm. Nhưng bây giờ nói câu đó thì thấy nó không hợp lý nữa. Do đó, các nước tiên tiến hiện nay không đổ tiền vào làm SGK. Họ để cho tư nhân làm, không cần dùng tiền của nhà nước” - cô Tô Thụy Diễm Quyên nhấn mạnh. “Đổ vào đó một số tiền rất lớn mà nó chỉ có giá trị trong 2, 3 năm thì đó là một đầu tư không khôn ngoan. Nên đầu tư số tiền đó vào phát triển đội ngũ giáo viên. Giáo viên phải biết tiếng Anh, phải tra cứu tài liệu, phát triển. Yếu tố con người mới quan trọng chứ không phải yếu tố cơ sở vật chất. Không phải đầu tư để viết SGK mà phải đầu tư vào đội ngũ” - cô Diễm Quyên nhấn mạnh. N.H