50 thí sinh bị đình chỉ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chủ trì họp báo.

Tính đến thời điểm này, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhận định, việc tổ chức kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc chặt chẽ, đúng quy chế.

Theo Bộ GD-ĐT, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.002.432. Trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 933.510, chiếm 93,12%; số thí sinh đăng ký trực tiếp là 68.922, chiếm 6,88%.

Tổng số Điểm thi là 2.243; tổng số phòng thi: 42.293. Các điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học đã giúp thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn ở, tạo tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn khi làm bài, đồng thời không gây áp lực về giao thông tại các thành phố lớn.

Số thí sinh thuộc diện F0là 79 thí sinh của 20 Hội đồng thi. Trong đó, số thí sinh đến dự thi là 18 thí sinh; số thí sinh không đến dự thi là 61 thí sinh.

Số thí sinh vi phạm Quy chế thi là 50 thí sinh bị đình chỉ thi (Ngữ văn: 12 thí sinh, Toán: 10 thí sinh; Khoa học tự nhiên: 10; Khoa học xã hội: 11; tiếng Anh; 07. Trong đó có 06 thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi, 43 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi).

Ông Lê Mỹ Phong – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng thông tin, một trong những điểm nhấn của kỳ thi năm này là, công tác ra đề và in sao, vận chuyển, giao nhận, bảo quản và sử dụng đề thi đúng quy định bảo đảm bảo mật, an toàn. Theo đó, nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; các nội dung dạy học được điều chỉnh do tác động của dịch Covid-19 (năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022) không được đưa vào đề thi năm nay.

Đề thi gốc được bàn giao cho các Hội đồng thi để tổ chức in sao kịp thời, bảo đảm bảo mật tuyệt đối. Các sở GDĐT đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực để triển khai công tác in sao, vận chuyển, bàn giao đề thi để tổ chức thi tại địa phương. Việc bảo quản và sử dụng đề thi tại các điểm thi bảo đảm an toàn, bảo mật đáp ứng yêu cầu tổ chức thi.

