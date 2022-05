Xuân Nghi tình tứ bên trai đẹp, khoe vẻ gợi cảm khiến nhiều người bất ngờ

"Tôi nghĩ đã tới lúc âm nhạc và hình ảnh của bản thân cũng nên có sự thay đổi để phù hợp với tính cách hiện tại của mình", Xuân Nghi bày tỏ.

Tối 29/4, Xuân Nghi đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc “Chờ Đợi Là Bao Lâu”. Đây là một bản Pop Ballad ngọt ngào, nhẹ nhàng về tình yêu được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ Mimi. “Chờ Đợi Là Bao Lâu” cũng là single mở đường cho EP mà Xuân Nghi chuẩn bị ra mắt trong tháng 5 tới đây. Đồng thời, MV ca khúc này cũng mang đến một Xuân Nghi trưởng thành, mặn mà và nữ tính hơn trong mắt người hâm mộ.

MV “Chờ Đợi Là Bao Lâu” là câu chuyện tình dang dở giữa một chàng hoạ sĩ và nàng thơ của mình. Vào vai chàng họa sĩ là Chris Trimmer - một nghệ sĩ, nhạc sĩ lai Việt đang sinh sống và làm việc tại Los Angeles (Mỹ). Anh từng tốt nghiệp ngành nhạc Jazz tại trường nghệ thuật California Institute of The Arts, hiện đang là thành viên của ban nhạc Undecided Future - ban nhạc Funk Rock khá nổi tiếng tại California. Chris cũng là một người bạn thân thiết từ lâu với Xuân Nghi, từ khi cả hai cùng theo học cấp 3 tại trường nghệ thuật Orange County School of The Arts.

Xuân Nghi và bạn diễn Chris trong MV “Chờ Đợi Là Bao Lâu”

Xuân Nghi và Chris Trimmer có nhiều cảnh quay tình tứ và lãng mạn như một cặp đôi thực thụ. MV mang đến những khoảnh khắc hạnh phúc trong quá khứ, và thực tại cô đơn diễn ra trong tâm trí của chàng hoạ sĩ khi chuyện tình kết thúc.

Chia sẻ về bạn diễn đặc biệt, cũng chính là người bạn thân của mình - Chris Trimmer, Xuân Nghi cho biết, Chris không phải là diễn viên chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng khi đứng trước máy quay, anh nhập tâm vào nhân vật xuất sắc đến nỗi khiến cả ê-kíp ngỡ ngàng. Vì vậy, khi cùng Chris đóng những cảnh lãng mạn và thể hiện tình yêu tha thiết của một cặp đôi, Xuân Nghi không gặp quá nhiều khó khăn.

Cả hai không gặp nhiều khó khăn khi đóng các phân đoạn tình cảm

MV “Chờ Đợi Là Bao Lâu” được quay hình và sản xuất toàn bộ ở Mỹ. Xuân Nghi đã hợp tác cùng ê-kíp FGEN, bao gồm những người trẻ Việt đam mê nghệ thuật đang sinh sống tại Mỹ. Dù cách xa nửa vòng trái đất, Xuân Nghi và ê-kíp của mình vẫn mong muốn được cống hiến cho nền nghệ thuật Việt Nam và theo đuổi âm nhạc.

Nói về sự trưởng thành trong hình ảnh và âm nhạc, Xuân Nghi cho biết cô đã đối diện với nhiều bước ngoặt và biến động lớn trong sự nghiệp, sức khỏe và chuyện gia đình, tình cảm trong 2 năm qua: “Qua những biến động này, tôi đã có nhiều bài học và nhận thấy mình trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều trong nhận thức. Vậy nên, tôi nghĩ đã tới lúc âm nhạc và hình ảnh của bản thân cũng nên có sự thay đổi để phù hợp với tính cách hiện tại của mình".

Xuân Nghi đã thay đổi để trở nên trưởng thành, mặn mà và nữ tính hơn trong mắt người hâm mộ

Xuân Nghi thừa nhận, hình ảnh ca sĩ nhí Xuân Nghi thời thơ bé là một cái bóng lớn mà cô khó vượt qua khi trở lại với khán giả Việt Nam: “Đối với ca hát, hình ảnh bé Xuân Nghi là một trong những thành tựu rất lớn đối với tôi, nên tôi vô cùng biết ơn vì nó rất quý giá. Đây cũng là một cái bóng lớn mà tôi khó vượt qua khi tham gia ca hát và trở lại với khán giả Việt Nam. Tuy nhiên, hiện giờ, ca hát không phải là đam mê duy nhất trong âm nhạc đối với Xuân Nghi. Tôi đang rất hài lòng với vai trò Giám đốc âm nhạc, Producer, Quản lý nghệ sĩ và tất cả những gì liên quan đến Music Business. Vì thế, tôi mong được mọi người nhìn nhận ở nhiều khía cạnh hơn".

