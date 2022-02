Xôn xao trai đẹp show Hương Giang bị chỉ trích không đáng mặt đàn ông

Vừa qua, Quỳnh Lương gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài trên mạng xã hội nói về việc bị "cắm sừng", phản bội trong tình yêu. Cụ thể, cô khẳng định chính thức độc thân: "Từ hôm nay, tôi chính thức độc thân... Sau chia tay đàn bà luôn xinh đẹp, thành công và nhiều tiền hơn. Tôi cũng sẽ thế. Sau bao nhiêu lần bị phản bội rồi thứ tha thì kinh nghiệm duy nhất tôi có được là giữ lại giá trị của bản thân mình và phải mạnh mẽ, vui vẻ bước qua".

Quỳnh Lương khẳng định độc thân và nói nhiều về việc có người thứ 3 xen vào mối quan hệ

Trong tâm thư của mình, Quỳnh Lương nhiều lần nói về việc bị phản bội, "cắm sừng", "có người thứ ba xen vào mối quan hệ": "Và với bất cứ lý do gì ngoại tình vẫn là ngoại tình... Đến cuối cùng thì mỗi chúng ta cần vẫn là một người đàn ông chứ không phải một thằng con trai".

Bên dưới bài viết của Quỳnh Lương, nhiều người để lại bình luận động viên nữ diễn viên. Bên cạnh đó, có nhiều người đồn đoán nhân vật bị Quỳnh Lương nhắc đến chính là Minh Kha - anh chàng này chính là thí sinh team Xuân Lan trong chương trình "The Next Gentleman" - show thực tế mới do Hương Giang sản xuất.

Quỳnh Lương và Minh Kha từng có thời gian hẹn hò

Hồi tháng 11/2021, Quỳnh Lương đăng tải hình ảnh nắm tay Minh Kha cùng nhiều lời tình cảm. Đặc biệt trong ngày sinh nhật Minh Kha, người đẹp còn gọi anh là "anh yêu": "Chúc mừng sinh nhật anh yêu. Chúc anh mãi yêu thương em, chúc anh mãi nhường nhịn em, chúc anh mãi bảo vệ em, chúc anh mãi được bao nuôi em".

Tuy nhiên đến hiện tại, đây vẫn chỉ là đồn đoán của dân mạng, Minh Kha và Quỳnh Lương chưa lên tiếng về nghi vấn này.

Quỳnh Lương là người mẫu, diễn viên trẻ nhận được nhiều yêu mến bởi gương mặt xinh đẹp với nét lạnh lùng, cuốn hút. Cô từng xuất hiện trong loạt MV triệu view của Nguyễn Trần Trung Quân. Nổi tiếng xinh đẹp, thành công trong sự nghiệp nhưng Quỳnh Lương không mấy suôn sẻ trong đường tình duyên. Năm 16 tuổi, gia đình xảy ra biến cố, người đẹp sinh năm 1995 phải tự bươn chải và lo lấy cho chính mình. Trong khoảng thời gian ấy, Quỳnh Lương gặp và cưới chồng, sinh con khi chỉ mới 18 tuổi.

Cuộc sống hôn nhân của cô nàng không mấy ấm êm, con mới 4 tháng tuổi cô đã đi làm từ phát tờ rơi, làm PG trong siêu thị đến bán hàng online. Sau nhiều cãi vã, cô quyết định ly hôn và trở thành mẹ đơn thân. Đến thời điểm hiện tại, cuộc sống của cô đã có nhiều thay đổi, thoải mái, dư dả hơn.

Minh Kha tham gia show "The Next Gentleman"

Trong khi đó, Minh Kha là người mẫu, diễn viên trẻ của showbiz Việt. Trong "Bố già" phiên bản điện ảnh, Minh Kha vào vai anh chàng lễ tân trong chung cư của Quắn (Tuấn Trần đóng). Mặc dù chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn nhưng anh vẫn nhận được sự chú ý bởi nét diễn duyên dáng, tự nhiên.

Anh tiết lộ học diễn xuất từ đầu năm 2020 và mong muốn được thử sức nhiều hơn với nghiệp diễn. Minh Kha không ngại các vai diễn nhỏ, phụ trong phim để có thêm kinh nghiệm, càng không ngại làm xấu hình ảnh hóa thân vào các vai giúp việc nghèo khổ, lấm lem đến "trai hư". Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài "Bố già", anh còn xuất hiện trong "Tâm Sắc Tấm" của Ngọc Thanh Tâm, 2 dự án chiếu mạng là "Cô nàng lấp lánh" và "Từ khi em đến".

