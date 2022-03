Will Smith ẵm Oscar chỉ sau 20 phút đánh đồng nghiệp trên sóng trực tiếp, tự nhận "điên rồ"

Kết quả giải thưởng Oscar 2022 được trao cho tài tử nổi tiếng sau khi anh đấm nam diễn viên hài "dám" trêu đùa vợ mình trên sân khấu.

Sáng 28.3.2022 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar 2022 đã diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới. Theo thống kê, lễ trao giải lần thứ 94 ngắn hơn 39 phút so với những buổi lễ trao giải trước đó.

Bộ phim ca nhạc “CODA” trở thành “ngựa ô” của Oscar 2022

“CODA” vượt qua ứng cử viên sáng giá nhất “Dune” chiến thắng giải thưởng quan trọng nhất Oscar 2022 – “Phim xuất sắc nhất”. Đây là tượng vàng thứ ba của tác phẩm này sau "Nam diễn viên phụ xuất sắc" (Troy Kotsur) và "Kịch bản chuyển thể xuất sắc". Chiến thắng của “CODA” không quá bất ngờ bởi các chuyên gia trước đó đều nhận định tác phẩm này có khả năng chiến thắng tượng vàng Oscar cao nhất. Đây cũng là bộ phim đầu tiên có dàn diễn viên khiếm thính nhận giải “Phim xuất sắc nhất”.

“Dune” là bộ phim nhận nhiều tượng vàng nhất Oscar năm nay

Về phần “Dune”, dù nhận được nhiều đề cử nhất nhưng lại hoàn toàn “trắng tay” ở các hạng mục quan trọng nhất như “Phim xuất sắc”, “Nữ diễn viên chính xuất sắc” và “Nam diễn viên chính xuất sắc”. Dù vậy, phim vẫn nhận được 6 tượng vàng cho các hạng mục còn lại.

Hành động gây tranh cãi của Will Smith trong lễ trao giải

khoảnh khắc nổi bật nhất đêm nay thuộc về Will Smith khi anh được xướng tên “Nam chính xuất sắc nhất” nhờ phim “King Richard”. Nam diễn viên được gọi tên lên nhận giải chỉ sau 20 phút đấm thẳng mặt Chris Rock do diễn viên này có lời lẽ khiếm nhã dành cho Jada Pinkett Smith (bà xã Will).

Nam diễn viên được gọi tên cho tượng vàng Oscar chỉ 20 phút sau đó

Will Smith nghẹn ngào phát biểu: “Nhân vật Richards William là người luôn bảo vệ gia đình của ông ấy. Tôi bị bêu riếu suốt đời mình chỉ vì yêu và muốn bảo vệ những người xung quanh. Trong ngành phim, bạn cần phải chịu được sự dè bỉu, thiếu tôn trọng bạn và phải giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn”. Nam ngôi sao nói lời xin lỗi Viện hàn lâm và các đồng nghiệp vì hành động gây tranh cãi trước đó. “Tôi không khóc vì chiến thắng... Nghệ thuật ảnh hưởng đến đời thật. Tôi hành xử như một ông bố điên rồ giống Richard Williams trong phim. Tình yêu sẽ khiến bạn làm những điều điên rồ”, anh chia sẻ. Từ khóa Will Smith hiện đang chiếm sóng top trending trên Twitter.

Jessica Chastain nhận giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc”

Ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc”, Jessica Chastain đã vượt qua 4 đối thủ nặng ký là Kristen Stewart, Olivia Colman, Nicole Kidman và Penelope Cruz, để ghi tên mình vào lịch sử Oscar. Đây là tượng vàng Oscar đầu tiên của Chastain sau ba lần được đề cử. Trước đó, cô từng được đề cử với các vai diễn trong phim “Zero Dark Thirty” năm 2013 và “The Help” năm 2012.

Danh sách các giải Oscar 2022:

1. Phim xuất sắc nhất: CODA

2. Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Jessica Chastain (“The Eyes of Tammy Faye”)

3. Nam diễn viên xuất sắc nhất: Will Smith (“King Richard”)

4. Đạo diễn xuất sắc nhất: Jane Campion (“The Power of the Dog”)

5. Nhạc phim hay nhất: Dune

6. Ca khúc trong phim hay nhất: No Time to Die

7. Phim tài liệu xuất sắc nhất: Summer of Soul

8. Kịch bản chuyển thể hay nhất: CODA

9. Kịch bản gốc hay nhất: Belfast

10. Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: Drive My Car

11. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Troy Kotsur (“CODA”)

12. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Ariana DeBose (“West Side Story”)

13. Phim hoạt hình xuất sắc nhất: Encanto

14. Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Dune

15. Quay phim xuất sắc nhất: Dune

16. Biên tập phim xuất sắc nhất: Dune

17. Thiết kế xuất sắc nhất: Dune

18. Phim ngắn xuất sắc nhất: The Long Goodbye

19. Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất: The Queen of Basketball

20. Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất: The Windshield Wiper

21. Trang điểm và phục trang xuất sắc nhất: The Eyes of Tammy Faye

22. Âm thanh xuất sắc nhất: Dune

Nguồn: http://danviet.vn/will-smith-am-oscar-chi-sau-20-phut-danh-dong-nghiep-tren-song-truc-tiep-tu-nhan-dien-ro-502022283124214319.htm