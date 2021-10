Vy Oanh nộp đơn yêu cầu Công an TP.HCM khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng

Thứ Hai, ngày 25/10/2021 14:04 PM (GMT+7)

Sáng ngày 25/10, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Vy Oanh đã nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng với nhiều tội danh khác nhau.

Xác nhận với chúng tôi, ca sĩ Vy Oanh cho biết vào 9h sáng hôm nay (ngày 25/10) đã cùng luật sư của mình đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án đối với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam với các tội danh “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ca sĩ Vy Oanh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nộp đơn khởi tố bà Phương Hằng

Theo đó, trong đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng, ca sĩ Vy Oanh đã nêu lên những sai phạm sau: Từ tháng 3/2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục sử dụng mạng xã hội để đăng tin, livestream (phát sóng trực tiếp) đưa ra thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước, trong đó bao gồm cá nhân ca sĩ Vy Oanh. Cụ thể, trong 7 buổi livestream từ ngày 16/5 đến 9/10/2021, bà Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, suy đoán vô căn cứ, nhằm bôi nhọ, vu khống ca sĩ Vy Oanh với loạt từ ngữ khiếm nhã như “đẻ thuê”, “làm bé”, “giật chồng”, “giựt chồng”...

Đồng thời, ca sĩ Vy Oanh cũng cho biết, để hợp tác với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong quá trình giải quyết tin báo tố giác về tội phạm, ngày 29/9/2021, nữ ca sĩ đã có buổi làm việc tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM theo giấy mời số 17-21/GM về nội dung tố cáo nêu trên. Tuy nhiên trong thời gian cơ quan chức năng thụ lý đơn tố giác, bà Phương Hằng tiếp tục đưa ra nhiều thông tin sai lệch trên livestream. “Không chỉ dừng lại ở đó, trong buổi livestream vào 9/10/2021, bà Phương Hằng cùng người được giới thiệu là Luật sư Nguyễn Đình Kim và Tiến sĩ Đặng Anh Quân nói về vấn đề hợp đồng đẻ thuê, thông qua đó nhằm công khai chế giễu, moi móc, suy đoán vô căn cứ về đời tư của tôi”, ca sĩ Vy Oanh bức xúc viết trong đơn thư yêu cầu.

Trang đầu và trang cuối trong tổng số 9 trang đơn khởi tố bà Phương Hằng của ca sĩ Vy Oanh

Vy Oanh khẳng định: “Hành động của bà Hằng không chỉ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đời tư cá nhân của người khác, mà còn là hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của con trai tôi, đồng thời được xác định là hành vi cố ý gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em, đây được coi là một hành vi bạo lực trẻ em. Sự việc trên cho thấy rõ hành vi của bà Phương Hằng, đã có những dấu hiệu rõ ràng của các tội danh “Làm nhục người khác”, “Tội vu khống” và “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại các điều 155, 156 và điều 331 Bộ luật Hình sự”.

Vì vậy, cô quyết định đề nghị Công an TP.HCM xác minh làm rõ, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Giọng ca 8X cho biết, hồ sơ vụ án đang trong quá trình thụ lý, đã đi được nửa chặng đường: “Đơn trước đó đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM (PC01) thụ lý. Trong buổi làm việc hôm nay, tôi cùng luật sư của mình đã nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án và cũng đã nhận được đơn xác nhận. Đây là một bước tiến lớn trong thủ tục pháp lý đối với việc đòi lại sự trong sạch, công bằng cho tôi và gia đình”.

