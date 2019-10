Vừa nhận nút kim cương YouTube, FapTV tuyên bố điều bất ngờ

Thứ Bảy, ngày 05/10/2019 14:53 PM (GMT+7)

Nhóm hài đình đám mất hơn 5 năm để đạt được nút Kim Cương đầu tiên của YouTube Việt Nam.

Sau 5 năm và 7 tháng, FapTV đã có hơn 10 triệu người đăng ký, 423 video được phát hành, gần 4 tỷ lượt xem và giành nút Kim Cương YouTube đầu tiên tại Việt Nam. Đằng sau giải thưởng và những thước phim mang lại nụ cười cho khán giả, ít ai biết các thành viên của FapTV đã kiên cường trước những áp lực từ làm việc nhóm và lời bàn tán của dư luận.

Là cô gái đi cùng FapTV từ những ngày chật vật đến thời điểm hiện tại, Ribi Sachi trải lòng: "Năm 2014, theo lời mời của đạo diễn Đức Viễn, tôi và diễn viên Thái Vũ đã có lần kết hợp đầu tay trong tiểu phẩm mang nội dung về ngày lễ tình yêu 14/2. Thu hút được hàng loạt bình luận tích cực của cộng đồng mạng, nhóm phấn khởi sản xuất nhiều video hài tiếp theo".

Diễn viên Vinh Râu và Huỳnh Phương là hai cái tên lớn tiếp tục gia nhập nhóm và tạo nên series Cơm Nguội – một đặc sản nổi tiếng của FapTV. Thái Vũ kể thêm: “Hồi đầu, nhóm ra đời chỉ có bốn người là Đức Viễn làm đạo diễn, Thủy Nguyễn (Ribi Sachi) và tôi là diễn viên, anh Tuấn cung cấp thiết bị. Chúng tôi làm nghề với tâm huyết và sự yêu thích công việc thuần khiết nhất”.

Các nhân tố kỳ cựu của FapTV - Huỳnh Phương, Ribi Sachi, Vinh Râu

Thái Vũ cho biết: “Cùng đi qua nhiều khó khăn, vất vả nên chúng tôi càng trân trọng những gì có được ở thời điểm hiện tại"

Đạo diễn Đức Viễn trải lòng, nhóm ra mắt vào năm 2014, ngay giai đoạn thị trường giải trí trực tuyến còn sơ khai. Các yếu tố như nhân lực, truyền thông và tài chính đều là vấn đề lớn. Mỗi thành viên phải kiêm nhiều vai trò, hỗ trợ nhau làm mọi thứ từ tìm bối cảnh, lên kịch bản, kinh phí quay phim, thiết bị âm thanh ánh sáng...

"Vậy mà không ai không suy tư đến chuyện tị nạnh hay tiếng tăm. Chỉ vì mong hoàn thành video kịp tiến độ, các bạn âm thầm lờ đi những trở ngại cá nhân, những cái tôi tuổi trẻ và cả những đau đớn thường trực đến từ những căn bệnh nghề nghiệp như dạ dày do ăn uống bất thường; xương khớp vì phải di chuyển xa và vận chuyển các thiết bị nặng nhọc; hoặc nhóm hậu kỳ thường phải thức khuya để rồi mắc các bệnh về cột sống và cổ", Đức Viễn tâm sự.

Đạo diễn Đức Viễn là người lèo lái FapTV ngay từ những ngày đầu

Dù tất bật, nhiều thành viên thầm lặng khác của nhóm cũng chưa từng tị nạnh nhau

Dốc tâm, dốc sức là thế nhưng Ribi cũng phải ngậm ngùi thừa nhận, làm giải trí thì không tránh khỏi các ý kiến khen chê. Áp lực càng chồng chất khi quay xong 12 số đầu nhưng kết quả không khả quan, nguồn thu gần như bằng 0. Nhóm tiếp tục “gồng mình” chăm chút cho FapTV, nhất định không “cày view ảo”; sản phẩm không cảm thấy hài lòng thì chấp nhận xếp vào kho dù đã quay lại đến 4 lần; nói không với làm lố hay chiêu trò phản cảm. Thậm chí, Đức Viễn từng dằn lòng xé kịch bản 30 tập phim và huy động mọi người viết lại từ đầu.

Bước vào cuộc chơi với tuổi nghề còn khá non nớt, có lúc, các thành viên đã bị tổn thương bởi những góp ý có phần gay gắt dẫn đến mâu thuẫn nội bộ. Diễn viên Huỳnh Phương nói: “Có một số bạn rời nhóm do không cùng chí hướng. Tuy nhiên, đó không phải là những anh em chính theo nhóm từ ngày đầu. Đây là điều may mắn mà nhóm có được và duy trì cho đến thời điểm hiện tại”.

Sau nhiều khó khăn, các thành viên nhận định, nếu muốn giữ được lửa nghề và vươn xa thì phải tập trung toàn lực vào việc làm nội dung. Thế nhưng, khi nội bộ dần ổn định và liên tục sản xuất ra nhiều sản phẩm mới, nhóm lại đối mặt với tình trạng bị các trang giải trí trực tuyến khác sao chép một cách tùy tiện, không xin phép.

Đức Viễn nói: “Khi chúng tôi đang say sưa làm ra nội dung được khán giả đón nhận, thì bất thình lình lại phải đứng ra giữ cho đứa con tinh thần của mình không bị đánh cắp về bản quyền, hành trình này cũng gian truân không kém”.

Gần gũi và bình dị là điều mà FAPtv ghi điểm trong lòng công chúng.

Chia sẻ vui về những vai diễn, Vinh Râu cho biết, dù đã quen với ống kính nhưng số lần các bạn diễn phải điên đầu tìm hiểu tâm lý nhân vật cũng không hiếm. Anh hài hước tiết lộ: “Bản chất bình dị đã ăn sâu vào máu nên hầu hết những vai giàu, soái ca, soái tỷ tụi mình đều phải lấp liếm bằng tình huống hài, vì diễn hoài cũng không thấy sang lên được. Còn những vai nhà nghèo thì đóng đạt cực kỳ và không tài nào thoát vai ra được”.

Huỳnh Phương và Vinh Râu trong một phân cảnh phim

FapTV chuyên sản xuất phim tình cảm, hài đã sở hữu hàng loạt giải thưởng, như đại diện hiếm hoi của Việt Nam được vinh danh trong YouTube Rewind 2017 & 2018; Giải thưởng Kênh YouTube ấn tượng và có sức ảnh hưởng nhất Việt Nam tại Influence Asia 2017, Kênh giải trí có lượt xem cao nhất của POPS Awards…và nay là giải thưởng Người sáng tạo Kim Cương đầu tiên của YouTube tại Việt Nam.