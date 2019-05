Vụ phim "Vợ ba": Nhà sản xuất đòi kiện báo chí

Trong văn bản đính kèm, phía Công Ty Luật TNHH Phạm Anh (gọi tắt PA Law Firm) - đại diện cho Công ty TNHH Ba Sắc Cầu Vồng (gọi tắt TCR) - công ty sản xuất phim "Vợ ba", phản hồi nhiều ý kiến tranh cãi gần đây. Theo đó, phía đại diện pháp lý nhà sản xuất cho rằng giữa Công ty TCR và diễn viên Nguyễn Phương Trà My (được đại diện bởi mẹ là bà Võ Thị Mỹ Na) sau khi thỏa thuận đã thống nhất ký kết "Hợp đồng diễn viên", Nguyễn Phương Trà My đảm nhiệm vai nhân vật Mây trong "Vợ ba". Việc ký kết "Hợp đồng diễn viên" này không chịu sự điều chỉnh của Bộ Luật Lao động, mà là hợp đồng dịch vụ theo Bộ Luật Dân sự. Những cáo buộc TCR vi phạm nghiêm trọng các quy định tại Mục 1 Chương XI trong Bộ Luật Lao động về việc sử dụng lao động dưới 13 tuổi là không phù hợp với quy định Tại thời điểm ký kết hợp đồng dịch vụ thì diễn viên Trà My chưa đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định, nên việc ký được sự đồng ý và ký bởi mẹ của diễn viên Trà Mi là bà Võ Thị Mỹ Na. Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11-6-2013 ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc thì đối với công việc là diễn viên điện ảnh thì được phép sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc. Như vậy, đối chiếu với quy định hiện hành thì nhà sản xuất TCR ký kết hợp đồng đối với diễn viên Trà My được đại diện bởi mẹ là Bà Võ Thị Mỹ Na là hoàn toàn được phép (kể cả ký kết hợp đồng lao động) theo quy định hiện hành. Việc một số cảnh trong "Vợ ba" có sự xuất hiện của diễn viên Trà My và bị cho là "cảnh nóng", phía PA Law Firm nhận định: "Theo phản hồi từ nhà sản xuất; toàn bộ quá trình quay phim đối với những cảnh quay có sự xuất hiện của diễn viên Trà My đều được nhà sản xuất tổ chức một cách chuyên nghiệp, phù hợp với lứa tuổi và tâm lý của nhân vật. Cụ thể khi quay phim chỉ có mặt của đạo diễn, phó đạo diễn, quay phim và mẹ của nữ diễn viên (đều là nữ) ở lại. Toàn bộ cảnh quay đều tham khảo ý kiến của mẹ diễn viên, tất cả ê-kíp làm phim luôn bảo vệ Trà My một cách tuyệt đối. Ngoài ra, đoàn phim cũng cung cấp các trang thiết bị bảo hộ đặc biệt để đảm bảo không xâm hại tới bất kỳ bộ phận nhạy cảm trên cơ thể diễn viên. Không hề có việc diễn viên Trà My "hở ngực" và bộ phận nhạy cảm như vài mạng xã hội, báo chí bóp méo. Do đó, việc đồn thổi không có căn cứ trên không chỉ ảnh hưởng tới uy tín của nhà sản xuất, tính nghệ thuật của bộ phim mà còn vô ý xâm hại trực tiếp tới uy tín, danh dự của diễn viên Trà My và người đại diện là mẹ của cháu" Về nội dung bộ phim "Vợ Ba" bị cho là không phù hợp, được phía pháp lý phản hồi như sau: "Với chủ đề tư tưởng của "Vợ ba" nhằm tái hiện nền văn hoá phong kiến không những đã tồn tại, ăn sâu lâu đời tại Việt Nam, mà hiện vẫn còn xuất hiện nạn tảo hôn tại một số vùng quê hẻo lánh. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh bộ phim đã gióng lên tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ phụ nữ, bảo vệ trẻ em chống lại các hủ tục lạc hậu phong kiến lâu đời còn sót lại. Với tính nhân văn cao được thể hiện qua ngôn ngữ điện ảnh chuyên nghiệp và tinh tế, chính vì vậy bộ phim đã giành được giải thưởng và được đón nhận nồng nhiệt khắp ở những thị trường mà Vợ Ba được công chiếu thời gian vừa qua. Ngay cả những nước có nền văn hoá khác biệt như Ấn Độ hay các nước Hồi Giáo, bộ phim cũng được đánh giá cao bởi nó không chỉ dừng ở chỗ lên án hủ tục phong kiến mà nó còn khuyến 3 khích người phụ nữ vươn lên bảo vệ chính mình. Bộ phim còn giúp cho bạn bè thế giới hiểu thêm về đất nước con người Việt Nam. Trước khi Vợ Ba được trình chiếu tại Việt Nam, nhà sản xuất TCR đã làm toàn bộ các thủ tục cần thiết theo quy định để được Cục Điện ảnh Việt Nam cấp Giấy phép phổ biến phim số 21/GPPBP-CĐA/2018VN với chủ đề tư tưởng: "thuộc thể loại phim tâm lý xã hội, nội dung kể về những uẩn khúc và bi kịch trong gia đình địa chủ cuối thể kỷ 19 mà một thiếu nữ được lấy về làm vợ ba đã chứng kiến, nếm trải. Phim thể hiện chuyện tình yêu, tình dục của người trưởng thành, không phù hợp với khán giả dưới 18 tuổi". Như vậy, việc phát hành "Vợ ba" sau khi đã được Cục Điện ảnh Việt Nam kiểm duyệt nội dung là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam"