Lộ ảnh Vũ Cát Tường làm điều không ngờ tại Mỹ

Thứ Ba, ngày 26/11/2019 21:37 PM (GMT+7)

Nữ ca sĩ cho thấy độ chịu chi không hề nhỏ khi trực tiếp sang Mỹ làm điều đặc biệt này.

Mới đây, Vũ Cát Tường đã cho ra mắt ca khúc Dõi theo với loạt hình ảnh ghi lại quá trình làm việc của nữ ca sĩ tại phòng thu ở Los Angeles, Mỹ. Được biết, đây là phòng thu trực thuộc United Western Recorders – tổ hợp phòg thu thành công nhất Hollywood thập niên 60 của thế kỷ 20.

Trước đây, ngay tại phòng thu này, những bản hit khủng nhất của kỷ nguyên nhạc Pop đã được ra đời. Đáng chú ý nhất trong số đó là bản piano Thriller huyền thoại của “ông hoàng nhạc Pop” Michael Jackson, hay “Boulevar of broken dreams” của Green Day,...

Vũ Cát Tường xuất hiện trong phòng thu được mệnh danh là "huyền thoại Hollywood".

Đây cũng là phòng thu mà các ngôi sao nổi tiếng như Madonna, Nat King Cole, Ray Charles, Adele,... chọn thu âm các bản hit của mình. Để được thu âm tại đây, bản thân Vũ Cát Tường cũng đã phải chi trả một khoản phí không nhỏ, cũng như phải đảm bảo cô là một trong những người có sức ảnh hưởng trong âm nhạc.

Được biết, ca khúc “Dõi theo” vừa được nữ ca sĩ giới thiệu sẽ nằm trong album Inner Me sắp được phát hành trong thời gian tới. Vũ Cát Tường đã mất khoảng một tháng để hoàn thiện bản thu của ca khúc, tính từ thời điểm sáng tác cho đến khi có bản phối cuối cùng với sự hỗ trợ từ Michael Choi – nhà sản xuất chính của dự án Inner Me. Không chỉ là người tạo động lực cho Vũ Cát Tường, Michael Choi còn kết nối nữ ca sĩ với United Recording để cô có cơ hội thu âm ở phòng thu huyền thoại Hollywood.

Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc lần này, Vũ Cát Tường cho biết: "Hát và thu âm ở United Recording là một trải nghiệm quý giá, đồng thời là thử thách đối với Tường. Quý giá vì đây là studio gắn liền với những đĩa bạch kim, đĩa vàng của làng âm nhạc thế giới cũng như vì những nhạc công ở studio rất giỏi nghề và chuyên nghiệp.

Song song đó, Tường cũng phải đối mặt với một thử thách mới cho bản thân mình là vừa hát vừa sáng tác tiếng Anh, vào studio thu live cũng phải cố gắng thể hiện tròn trịa nhất ngay từ những lần đầu tiên để hạn chế tối đa việc thu âm lại vì thời gian không cho phép”.

Nữ ca sĩ sẽ phát hành album Inner Me vào cuối tháng 11

Theo những chia sẻ từ Vũ Cát Tường, 8 ca khúc trong album thuộc các thể loại khác nhau, sẽ vừa gợi nhắc về một "Vũ Cát Tường của năm ấy", đồng thời cũng gợi mở về con đường phía trước mà cô đã chọn.

Album Inner Me sẽ chính thức ra mắt vào ngày 30/11. Và trong concert Inner Me diễn ra vào ngày 15/12 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, Vũ Cát Tường sẽ lần đầu tiên trình diễn live toàn bộ các ca khúc trong album mới của mình đồng thời mang đến nhiều bất ngờ dành tặng khán giả.

