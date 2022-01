Trịnh Thăng Bình tái hợp bạn gái cũ Liz Kim Cương

Bạn gái cũ - Liz Kim Cương sẽ là khách mời duy nhất trong liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát của Trịnh Thăng Bình.

Chỉ còn 2 ngày nữa, liveshow The First Show Trịnh Thăng Bình – 10 năm bên em sẽ chính thức được diễn ra. Thời gian này, ca sĩ Trịnh Thăng Bình và ban nhạc của mình đang có những buổi tập luyện ráo riết. Lần này, nam ca sĩ sẽ thể hiện gần 20 ca khúc do chính anh sáng tác, bao gồm cả những bài hit từng được nhiều người yêu thích như: Tâm sự tuổi 30, Người ấy, Đã biết sẽ có ngày hôm qua, Đâu ai đợi mình, Lời chưa nói… Theo đó, tất cả các bản phối đều được hòa âm mới, dưới bàn tay của Music Producer Lê Thanh Tâm, mang màu sắc vừa trẻ trung hiện đại, vừa sang trọng tinh tế.

Trịnh Thăng Bình tập cùng ban nhạc chuẩn bị cho liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát

Trịnh Thăng Bình cho biết: “Tôi rất hào hứng với các bản phối mới của anh Lê Thanh Tâm. Các bài hát vốn quen thuộc của tôi nay thật mới mẻ. Mới đến nỗi, việc nhớ bài với tôi có chút áp lực. Nhưng chúng tôi đã luyện tập rất chăm chỉ. Hi vọng sẽ được khán giả ủng hộ.

Ai cũng bất ngờ và thắc mắc sao tôi lại chọn làm liveshow thời điểm này khi có nhiều thứ không hoàn toàn thuận lợi. Tôi nghĩ đó là cơ duyên. Cuộc sống tự dẫn lối chỉ đường như vậy, không nhất thiết phải nằm trong dự tính. Thời gian qua các show diễn quá ít ỏi, khán giả cũng mong chờ nhiều rồi. Mình tự cảm thấy phải làm thì làm thôi”.

Nam ca sĩ sẽ thể hiện gần 20 ca khúc gắn liền tên tuổi trong đêm nhạc sắp tới

Bạn gái cũ - Liz Kim Cương là khách mời duy nhất trong liveshow của Trịnh Thăng Bình

Lần đầu tiên trong liveshow, Trịnh Thăng Bình sẽ thể hiện khả năng chơi các loại nhạc cụ. Đặc biệt, sân khấu này cũng là nơi giới thiệu ca khúc mới “Chuyện chúng ta”, một bản ballad sâu lắng do chính anh sáng tác. Đây là món quà Trịnh Thăng Bình dành tặng riêng cho những khán giả có mặt tại sân khấu, những người được nghe trước khi bài hát chính thức phát hành.

Khách mời duy nhất trong liveshow không ai khác chính là bạn gái cũ - Liz Kim Cương. Ngoài “Khác biệt to lớn” là ca khúc hit được mong đợi, Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương còn mang đến một sự kết hợp bất ngờ khác, hứa hẹn tạo nên nhiều thú vị cho khán giả.

Liveshow The First Show Trịnh Thăng Bình – 10 năm bên em sẽ được diễn ra vào tối 8/1/2022 tại Trung Tâm Văn Hóa Hòa Bình (Quận 10), TP. Hồ Chí Minh.

