Trịnh Thăng Bình làm điều bất ngờ, trở lại với dự án cuối cùng trong năm 2022

Trịnh Thăng Bình vừa tung ra sản phẩm cuối cùng khép lại năm 2022. Đó là Mixtape dài hơn 20 phút, remix lại 5 bài hit đình đám của anh là “Vỡ tan”, “Tâm sự tuổi 30”, “Khác biệt to lớn”, “Hongkong1” và “Khác biệt to lớn hơn”. Trịnh Thăng Bình Mixtape 2022 do Producer Don Raemo thực hiện, do chính Trịnh Thăng Bình đảm nhận phần sản xuất, mix và mastering.

Trịnh Thăng Bình ra mắt Mixtape khép lại năm 2022

Những bài hát tưởng như đã rất quen thuộc với các bản phối nhẹ nhàng, tình cảm, nay trở nên sôi động, tưng bừng. Trịnh Thăng Bình chia sẻ: “Thật ra đó cũng là cách để làm mới mình trong âm nhạc. Khi nhắc đến Trịnh Thăng Bình, mọi người thường nghĩ đến những bản tình ca ballad buồn bã, u sầu. Vì vậy đầu năm nay Bình đã khởi động nhiều dự án để kỷ niệm 10 năm sự nghiệp ca hát, ngoài chuyện làm show liveband, thì bên cạnh đó mình cũng thử nghiệm remix những ca khúc quen thuộc như một món quà tinh thần cho bản thân mình cũng như cho người hâm mộ. Ban đầu Bình chỉ làm thử bài Vỡ Tan thôi, thấy hay quá nên quyết định làm thêm. Tổng cộng 5 bài để gửi đến tất cả quý vị khán giả, hy vọng mọi người có năng lượng tích cực, phấn khởi hơn trong dịp lễ hội cuối năm”.

Khi được hỏi tại sao Trịnh Thăng Bình cứ “đồ đi đồ lại” hit cũ khi vừa cho ra mắt series liveband, xong lại đến remix, nhưng điều mà khán giả nôn nóng chờ đợi nhất là Album thì vẫn không thấy. Nam ca sĩ cho biết: “Đúng ra dự án này ra mắt vào tháng 6, và album sẽ ra mắt vào cuối năm nhưng có nhiều lý do nên mọi thứ không diễn ra như đúng kế hoạch. Theo đó, dự án album sẽ dời lại, vì Bình vẫn chưa hài lòng, nên bỏ đi làm lại từ đầu. Còn Mixtape đã lên kế hoạch từ trước và đây là dự án khá hấp dẫn, nên Bình quyết định ra mắt luôn. Năm nay là kỷ niệm chặng đường 10 năm ca hát, nên Bình cũng muốn nhìn lại một chặng đường, đánh dấu những ca khúc thành công trong 10 năm qua với nhiều “bộ cánh” khác nhau. Qua năm sau, Bình sẽ ra mắt những cái mới hơn”.

Nam ca sĩ hứa hẹn 2023 sẽ phát hành nhiều sản phẩm mới quy mô hơn

Dù sở hữu nhiều bản hit được khán giả yêu thích, nhưng khi lựa chọn ca khúc để remix, Trịnh Thăng Bình cũng phải dày công biên tập, đưa ra những bài hát phù hợp nhất để làm mới, tránh bị gượng ép hay khó nghe. Trịnh Thăng Bình nói thêm: “Không phải bài nào của Bình cũng remix được. Quan trọng nhất là phải thỏa mãn cảm xúc của người nghe. Mục đích của sản phẩm này chính là đem lại cảm giác sảng khoái, tích cực cho khán giả, để họ có thể nghe khi mình sau khi ngủ dậy, có thể nghe khi tập thể dục, nghe trong lúc cần năng lượng tích cực nhất”.

Có thể nói năm 2022 là năm đầy sung sức của Trịnh Thăng Bình. Chuỗi liveshow The First Show 10 năm cùng EM được tổ chức từ TPHCM, Đà Lạt đến Hà Nội đều chật kín khán giả. MV “Khác biệt to lớn hơn” đạt được những con số ấn tượng, nằm trong top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc. Series talkshow Chuyện chúng ta với các khách mời đình đám lại mang đến một hình ảnh Trịnh Thăng Bình dẫn chuyện đầy hài hước, duyên dáng cùng với session liveband xịn xò. Với Mixtape 2022, Trịnh Thăng Bình khép lại một năm hoạt động sôi nổi, hứa hẹn năm 2023 sẽ càng có nhiều sản phẩm mới quy mô hơn.

Trịnh Thăng Bình chia sẻ: “Năm qua Bình cảm thấy mình đã hoạt động 200% công suất. Nói không ngoa thì năm vừa rồi là năm Bình bận nhất trong 10 năm sự nghiệp. Mình không biết kết quả như thế nào, nhưng những gì mình làm trong năm qua thì mình đã hoàn thành tốt. Và hy vọng năm sau mình đủ năng lượng để tiếp tục phát triển những dự án mới với 200% công suất như thế, thậm chí còn hơn thế nữa”.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/trinh-thang-binh-lam-dieu-bat-ngo-tro-lai-voi-du-an-cuoi-cung-trong-nam-2022-c47a19714.html