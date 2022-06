Trịnh Thăng Bình bất ngờ tái hợp bạn gái cũ Liz Kim Cương

Thứ Năm, ngày 16/06/2022 17:40 PM (GMT+7) Chia sẻ

"Tôi muốn cùng Liz Kim Cương chinh phục khán giả một lần nữa. Phải là Liz Kim Cương chứ không thể là ai khác được", Trịnh Thăng Bình khẳng định.

Sau khi khiến khán giả đoán già đoán non về sản phẩm gợi nhớ hit cũ “Khác biệt to lớn”, mới đây, Trịnh Thăng Bình đã tung poster chính thức của MV “Khác biệt to lớn hơn”, hé lộ nữ ca sĩ kết hợp cùng anh không ai khác chính là bạn gái cũ - Liz Kim Cương.

Trịnh Thăng Bình tiếp tục kết đôi cùng bạn gái cũ Liz Kim Cương trong sản phẩm mới

Trịnh Thăng Bình chia sẻ: “Ca khúc này đúng thật là phần 2 của Khác biệt to lớn, về rất nhiều thứ, từ âm nhạc, ý tưởng, đến nội dung. Nên tôi muốn liên kết hai bài hát về mọi mặt, từ tên bài cho đến người thể hiện. Liz Kim Cương đã cùng tôi thành công với Khác biệt to lớn, đóng dấu chúng tôi với ca khúc đó, tôi muốn cùng Liz Kim Cương chinh phục khán giả một lần nữa. Phải là Liz Kim Cương chứ không thể là ai khác được!”

Liz Kim Cương vốn là gương mặt trẻ nằm trong số ít ca sĩ Việt được đào tạo tại Hàn Quốc, gia nhập nhóm nhạc theo mô hình Kpop và được đánh giá là có nhiều tiềm năng. Năm 2019, Liz Kim Cương đầu quân vào công ty của Trịnh Thăng Bình, theo đuổi con đường solo và gặt hái những thành công nhất định với loạt “Em cần một người quan tâm”, “Khác biệt to lớn”, “Cho anh xin thêm một phút”,…

Màn tái ngộ của cả hai đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả

Cuối năm 2021, Liz Kim Cương tham gia cuộc thi Sàn đấu vũ đạo mùa đầu tiên và giành giải Quán quân với số điểm tuyệt đối, nhờ thực lực về mặt biểu diễn và khả năng vũ đạo nhuần nhuyễn. Thành tích này tạo ấn tượng mạnh mẽ với khán giả và giúp Liz Kim Cương khẳng định thêm năng lực tiềm ẩn. Đáng tiếc, do ảnh hưởng khách quan của dịch bệnh, những dự án cá nhân của Liz Kim Cương vẫn đang được ấp ủ, chờ thời điểm thích hợp để ra mắt. MV “Khác biệt to lớn hơn” lần này được xem như sản phẩm chính thức để Liz Kim Cương quay trở lại thị trường âm nhạc.

Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương đều kỳ vọng sự kết hợp lần này sẽ vượt qua kỷ lục của bài hit “Khác Biệt To Lớn” mà cả hai đã từng đạt được cách đây 2 năm. MV “Khác biệt to lớn” sẽ được phát hành trên tất cả các nền tảng âm nhạc vào lúc 19h, ngày 19/6/2022.

Nguồn: http://danviet.vn/trinh-thang-binh-bat-ngo-tai-hop-ban-gai-cu-liz-kim-cuong-502022166174126187.h...Nguồn: http://danviet.vn/trinh-thang-binh-bat-ngo-tai-hop-ban-gai-cu-liz-kim-cuong-502022166174126187.htm