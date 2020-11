Trấn Thành sững người, phải thay đổi bản thân vì một câu nói của Hari Won

Chủ Nhật, ngày 22/11/2020 12:20 PM (GMT+7)

“Chỉ vì một câu nói của Hari Won mà tôi phải thay đổi bản thân, và giờ tôi đã đạt được cảnh giới đó” – Trấn Thành bộc bạch.

Mới đây, trong tập mới nhất của "Vô lăng tình yêu", Trấn Thành đã tiết lộ câu chuyện của chính anh thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Theo đó, Trấn Thành cho biết trong nửa năm đầu kết hôn, vợ chồng anh thường xuyên gây lộn, cãi cọ nhau.

Trấn Thành tiết lộ hai vợ chồng thường xuyên cãi cọ trong khoảng thời gian mới kết hôn

Tuy nhiên, sau một lần trò chuyện với Hari Won, Trấn Thành quyết định thay đổi bản thân và kể từ đó, hai người không còn cãi cọ nữa. Nam MC nhớ lại: “Trước đây tôi khá nóng tính nhưng giờ tôi đã thay đổi nhiều rồi. Tôi không biết đã có ai khi yêu làm được điều này chưa, nhưng tôi làm được. Hari Won giao cho tôi một nhiệm vụ là gây lộn không được nóng giận, không được nói nhiều. Tôi đố ai làm được như tôi".

Trấn Thành cho biết Hari Won là người rất lì khiến anh rất ức chế, khó chịu. Trong cuộc trò chuyện, Trấn Thành hỏi vợ rằng: "Sao em lì thế?", Hari Won liền trả lời thẳng: “Em không thể chấp nhận một người đàn ông ồn ào trước mặt em”. Trấn Thành vô cùng ngạc nhiên và phản bác lại: “Bây giờ cảm xúc của con người ta phải có đầy đủ hỉ nộ ái ố. Làm sao anh có thể bỏ qua những cảm xúc đó được. Anh không xúc phạm em nhưng em phải cho anh được phép nói lớn hơn một chút. Anh cũng là con người, nên khi tức giận cũng cần phải được xả nó ra để bớt đi sự khó chịu trong bản thân. Nếu anh không xả cơn tức giận ra, anh sẽ rất ức chế".

Hari Won thấy vậy liền giải thích: “Ngày xưa còn nhỏ em đã phải chứng kiến quá nhiều cảnh hung tợn nên ám ảnh với chúng. Bởi vậy, em không thích một người đàn ông ồn ào.

Khi anh lớn tiếng, nói nhiều với em, em không cần biết lí lẽ gì nữa, cũng không tiếp nhận được bất cứ thông tin gì hết. Em giao anh một nhiệm vụ là khi nóng giận không được lớn tiếng, không được nói nhiều, anh làm được không?".

Trấn Thành cho biết nghe câu nói của vợ, anh “sững người” lại. Nam MC cho biết chính vì câu nói của vợ mà anh đã học cách làm chủ bản thân, không được lớn tiếng khi nóng giận: “Chỉ vì một câu nói của Hari Won mà tôi phải thay đổi bản thân và giờ tôi đã đạt được cảnh giới đó” – Trấn Thành bộc bạch.

Trấn Thành còn tiết lộ từng muốn "trả vợ về nhà ngoại" vì quá lì

Dương Triệu Vũ nghe vậy liền khen ngợi Trấn Thành: "Tôi nghĩ Hari Won làm vậy là đúng vì khi nóng giận chúng ta thường không kiểm soát được cảm xúc, dẫn đến việc nói những lời nói hoặc làm những hành động khiến chính chúng ta phải hối hận.

Vì vậy, tốt nhất là trong lúc nóng giận không nên nói nhiều, nếu không làm được thì nên đi ra khỏi phòng. Nếu vẫn ở trong phòng mà kiềm chế được như Trấn Thành thì là điều quá tuyệt vời".

Trấn Thành và Hari Won đã có kết hôn được gần 4 năm. Luôn được khán giả khen ngợi đẹp đôi nhưng Trấn Thành cho biết, anh và vợ cũng có không ít lần cãi cọ căng thẳng. Thậm chí, có một lần Trấn Thành đã kiên quyết "trả vợ" về nhà ngoại. Thế nhưng khi anh vừa bước chân ra khỏi cửa thì Hari Won ôm anh lại nên mọi chuyện dần được giải quyết trong êm đẹp.

Khi đã hiểu nhau hơn, Trấn Thành quyết định thay đổi bản thân vì vợ

Ngoài ra, có một lần Trấn Thành phát hoảng vì cãi nhau đến mức Hari Won bị ức chế, lên cơn co giật và phải nhập viện cấp cứu khi cả hai đang ở sân bay tỉnh Hải Phòng: "Lần đó, tôi và Hari Won ở Hải Phòng, không biết hai đứa gây lộn cái gì, cô ấy giận tôi chuyện gì đó. Nhưng mà tôi thấy nó không hợp lý. Cô ấy không giải tỏa được và cứ run lên còn tôi cứ kệ vì tôi thấy điều đó không hợp lý. Đồng thời, tôi bực mình quá nên không muốn giải thích nữa. Rồi vợ tôi cứ mang cái bực mình đó trong người đến khi ra sân bay, Hari Won bị hạ canxi mà tôi không biết.

Hôm đó, cô ấy nói với tôi là bị chóng mặt quá nhưng lúc đó tôi đang giận nên nghĩ vợ kiếm chuyện để tôi qua ở cạnh. Cho nên tôi bỏ mặc khiến cô ấy càng "điên" lên nữa và bản thân vợ tôi cũng không biết mình bị tụt canxi luôn. Đến một lúc sau, tôi thấy Hari Won vừa run vừa co giật rồi cái miệng bị méo. Trời ơi! Tôi sợ ơi là sợ, tôi lấy tay giữ mặt cô ấy lại, liên tục trấn an và phải bắt taxi từ sân bay vào một bệnh viện ở Hải Phòng". Khi đến bệnh viện, giọng ca Anh cứ đi đi vẫn còn co giật khiến Trấn Thành phải bế cô vào cấp cứu.

Sau khoảng thời gian thường xuyên cãi cọ, Trấn Thành và Hari Won ngày càng hiểu tính cách, con người của nhau. Giờ đây, cả hai luôn khiến fan tan chảy bởi những lời nói, cử chỉ và không ngại thể hiện hành động tình cảm ngọt ngào công khai.

