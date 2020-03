Trấn Thành, Lan Ngọc than thở ế show, xoay xở trong thời kỳ dịch bệnh

Thứ Tư, ngày 18/03/2020 04:19 AM (GMT+7)

Không chỉ riêng vợ chồng nam danh hài than thở, “ngọc nữ” Ninh Dương Lan Ngọc cũng không “khá khẩm” hơn là mấy.

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Trấn Thành vừa chia sẻ dòng trạng thái thu hút sự chú ý của khán giả. Theo đó, nam danh hài than thở: “Ế show! Na ơi là Na!

Mày phá bà con dân làng không ai làm ăn được gì hết! Ghét mày quá Na ơi!"

Trong ảnh, Trấn Thành cùng vợ gặp gỡ những người bạn thân thiết là nghệ sĩ Lê Giang, ca sĩ Trúc Nhân, diễn viên Quang Trung.

Trấn Thành than thở ế show, gặp gỡ bạn bè trong thời gian "rảnh rỗi" vì dịch bệnh

Trấn Thành là một trong những danh hài, MC đình đám nhất nhì của showbiz Việt hiện nay. Anh xuất hiện trong hàng loạt gameshow như Giọng ải giọng ai, Nhanh như chớp nhí, Thách thức danh hài... và được mệnh danh là "Ông hoàng game show". Ngoài ra, anh còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và liên tục phá đảo kỷ lục phòng vé trong các dự án phim Trạng Nguyên, Cua lại vợ bầu...

Còn Hari Won cũng là ca sĩ, MC nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Nếu như bình thường vợ chồng Trấn Thành luôn bận rộn với lịch trình dày đặc thì giờ đây tất cả bị trì hoãn bởi dịch bệnh.

Trước đây, Trấn Thành rất đắt show và được mệnh danh là "Ông hoàng game show"

Mới đây, một loạt gameshow có sự tham gia của Trấn Thành đã phải tạm dừng casting vì tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng khó lường. Bởi thế, Trấn Thành dùng thời gian rảnh rỗi để gặp gỡ những người thân yêu.

Không chỉ riêng Trấn Thành, nhiều nghệ sĩ cũng than thở tình hình công việc ảnh hưởng quá nhiều vì dịch bệnh. Ca sĩ Tuấn Hưng cho biết vì các show đều bị hủy để hạn chế tập trung đông người nên anh rất nhớ nghề. Vì thế, anh cùng một số bạn bè đồng nghiệp thân thiết tổ chức live show thông qua mạng xã hội vừa để phục vụ khán giả, vừa để thỏa mãn đam mê và đỡ nhớ nghề.

Tuấn Hưng cũng hủy hết lịch vì dịch bệnh

Còn Lệ Quyên cũng không “khá khẩm” hơn là bao: “Vì lý do dịch bệnh do virus Corona gây ra làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, công việc cũng như vấn đề đi lại giữa Mỹ và Việt Nam cũng như các nước khác trên toàn thế giới. Vì lo lắng về sự lây lan của dịch bệnh này và bảo vệ cho sự an toàn của quý khán giả, Lệ Quyên cùng ban tổ chức quyết định hủy bỏ tất cả các show trong tháng 3.2020 tại Mỹ. Lệ Quyên và ban tổ chức cùng các anh chị em nghệ sĩ khác thành thật cáo lỗi cùng quý vị về sự cố ngoài ý muốn trên”.

Ninh Dương Lan Ngọc cũng không khá khẩm hơn khi phải lùi lịch trình

Không chỉ lĩnh vực ca nhạc, phim ảnh cũng chịu tổn thất nặng nề. Loạt diễn viên như BB Trần, Hải Triều… cũng than thở nhớ nghề vì lâu quá không được đi diễn. Là sao nữ đắt show nhất nhì showbiz nhưng Ninh Dương Lan Ngọc cũng “bất lực”: “Toàn bộ lịch trình tiếp tục bị hủy hoặc dời xuống cuối tháng này hoặc qua tháng 4 rồi. Khổ thì khổ thật nhưng cần thiết”.

