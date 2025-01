Trấn Thành bị nhận xét 'xuống phong độ' với Bộ tứ báo thủ'

Sau ba phim nặng tâm lý, Trấn Thành chuyển hướng đạo diễn phim hài - tình cảm. Trong phim, Tiểu Vy và Quốc Anh vào vai cặp vợ chồng đối mặt những rạn nứt sau 5 năm, khi giữa họ xuất hiện doanh nhân giàu có Karen (Kỳ Duyên đóng). Những người thân thiết nhất của cô vợ (Lê Giang, Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm, Uyển Ân đóng) lập mưu giúp cô đánh ghen.

Mặc dù nổi lên với vai trò diễn viên hài, Trấn Thành không được đánh giá cao khi đạo diễn phim hài.

Fanpage In The Mood for Film đánh giá chất hài của Bộ tứ báo thủ "sượng trân sượng ngắt ngang nồi bánh chưng đun không đều lửa". Theo đó, bốn nhân vật báo thủ được dùng làm tên phim nhưng chỉ thuộc tuyến phụ và có phần thừa thãi, bỏ đi cũng không ảnh hưởng cốt truyện. Tương tự, dàn cameo đông người nổi tiếng cũng không giúp tạo nút thắt cho hành trình của phim.

Fanpage này nhận định bộ phim quá ồn ào, dùng tình huống cãi nhau làm cái cớ để "thả miếng" hài, trong khi các chi tiết hài không được cài cắm đầy đủ, không tạo được sức bật. Họ đánh giá Bộ tứ báo thủ có cốt truyện đơn giản, thiếu chiều sâu, lại được kể dài dòng, gây cảm giác như một video TikTok dài hơn hai tiếng.

Về dàn diễn viên chính, bài viết trên In The Mood for Film cho rằng Quốc Anh và Kỳ Duyên diễn tròn vai, còn Tiểu Vy hợp vai dù diễn xuất "đơ và nhạt". Trong khi, Lê Giang và Uyển Ân được cho là "diễn hài không miếng nào ra hồn".

Tiểu Vy - Quốc Anh vào vai cặp tình nhân bên bờ vực đổ vỡ.

Xem Bộ tứ báo thủ, nhà báo Dương Trí Toàn nhận định Trấn Thành có tham vọng thực hiện một phim rom-com (lãng mạn - hài), nhưng muốn dành đất diễn cho cả hai yếu tố khiến phim dài dòng, kịch bản dễ đoán. Theo anh, Bố già, Nhà bà Nữ và Mai nói về những bi kịch gia đình và những cuộc tình bị nghịch cảnh gây tan vỡ; có câu chuyện quen thuộc nhưng chân thật và chạm vào tâm lý khán giả Việt. Bộ tứ báo thủ được định hướng theo motif kịch bản tình cảm - hài Mỹ, với dàn "phá game" hài hước và cuộc tình tay ba phóng khoáng, tự do, không bị rào cản nào từ truyền thống Á Đông tác động.

Nhà báo chỉ ra: "Đây là một sự mạnh dạn của đạo diễn. Nhưng khi đã mất hết 'vũ khí' là sở trường của anh ở những phim trước, yếu tố hài hước của phim cũng không kéo được một cuộc tình tay ba quá đỗi nhạt nhòa. Đạo diễn muốn vượt lên chính mình, nhưng không thành công. Cá nhân tôi cho rằng đây là bộ phim yếu nhất của Trấn Thành từ khi anh bước vào vũ trụ phim ảnh của chính mình".

Blogger Thắng Cuội nói vui: "Phim nên đổi tên là Bộ tứ ồn ào. Các phim khác ồn trong sức chịu đựng còn phim này quá ồn". Là người ủng hộ các phim trước của Trấn Thành, anh thất vọng với tác phẩm lần này, cho rằng mối quan hệ giữa các nhân vật trong phim được xây dựng chớp nhoáng, tâm lý nhân vật thay đổi liên tục, phim không rõ ai vai chính, ai vai phụ. "Như thường lệ, thay vì để người xem tự rút ra bài học, nhân vật dùng thoại giảng giải phụ nữ nên như thế nào", anh viết.

Khán giả Hoàng Phạm nhận xét: Chuyện tình của Bộ tứ báo thủ nhạt nhẽo để nghe, lại được kể một cách khoa trương, thậm xưng, lố bịch. Và tôi phải trả tiền để nghe. Sau phim Mai với những điểm tiến bộ, anh Thành lộn ngược về tay nghề hồi mới làm phim, nhưng không còn câu chuyện gia đình để gánh cho cách kể ồn ào nhức óc".

Tài khoản Yến Nhi gọi đây là phim tệ nhất của Trấn Thành với lý do phim nhiều sạn, ồn ào, kịch bản hài nhạt. Khán giả Minh Hoan cảm thấy phí tiền, ví phim như nồi lẩu thập cẩm.

Hoa hậu Kỳ Duyên được khen tiềm năng trong lần đầu đóng phim.

Tuy vậy, Bộ tứ báo thủ vẫn nhận lời khen từ một bộ phận. Nhà phê bình Lê Hồng Lâm dự đoán phim kiếm được khoảng 600 tỷ đồng, vượt mặt cả phim Mai. Anh cho rằng khán giả xem xong phim này sẽ quên nhanh vì phim không có nhân vật có sức nặng như trường hợp của Bố già, Mai. Dù vậy, phim có chất hài duyên dáng và không bị lố, cũng có khoảng lặng khiến người xem suy ngẫm. Bên cạnh đó, bộ ba diễn viên chính vào vai khá tốt.

Giữa làn sóng chê nhiều hơn khen, Bộ tứ báo thủ vẫn bán vé tốt. Trước đêm giao thừa, phim thu về hơn 11 tỷ đồng, trở thành phim Việt Nam có lượng vé đặt trước cao nhất từ trước đến nay. Sau hai ngày đầu ra mắt, doanh thu phim vượt 81,9 tỷ đồng. Theo báo cáo từ đơn vị quan sát phòng vé Box Office Vietnam, trong ngày mùng 1 Tết, tổng doanh thu phim rạp là 28 tỷ đồng, riêng tác phẩm của Trấn Thành đóng góp gần 23,3 tỷ đồng.

Bộ tứ báo thủ của phim được đảm nhận bởi Lê Dương Bảo Lâm, Lê Giang, Trấn Thành và Uyển Ân.